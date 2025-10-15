Marina, Defensa y Policía de CDMX irrumpe en predio con autos robados despedazados en Xochimilco

En un operativo conjunto contra el robo de vehículos, elementos de las Secretarías de Marina (Semar), de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y autoridades de la Ciudad de México, desmantelaron un predio en Xochimilco que presuntamente era utilizado para desmantelar autos robados.

Durante el cateo, ejecutado en el pueblo de San Gregorio Atlapulco, fueron detenidos dos hombres y se aseguraron diversas autopartes y un arma de fuego, según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX.

Descubren deshuesadero con autos robados tras operativo en Xochimilco

La acción, confirmada por el titular de la Secretaría, Pablo Vázquez, se derivó de trabajos de investigación que identificaron un inmueble en la calle Belisario Domínguez como un posible punto de almacenamiento y desmantelamiento de vehículos robados.

Con una orden de cateo, un equipo conformado por la SSC CDMX, la Fiscalía capitalina y las fuerzas federales, irrumpió en la propiedad.

“El predio intervenido era presuntamente utilizado para el almacenamiento y desmantelamiento de vehículos robados; se aseguraron dos placas de circulación, una pieza de metal con un número de serie, y un arma de fuego corta con 15 cartuchos útiles”, escribió Vázquez Camacho en sus canales oficiales.

Continuamos con las acciones operativas en el marco de la Estrategia de combate al Robo de Vehículos y Autopartes; en @XochimilcoAl, compañeros de @SSC_CDMX y de la @FiscaliaCDMX, ejecutaron una orden de cateo donde fueron detenidos dos hombres.

El predio intervenido era…



— Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) October 15, 2025

Autopartes, un arma y dos detenidos de operativo conta autos robados

Como resultado del operativo, las autoridades lograron la detención de dos hombres, de 28 y 53 años de edad, quienes se encontraban en el interior del predio.

Durante la inspección, se aseguraron diversas piezas que confirman las actividades ilícitas que ahí se realizaban:



Un pedazo de metal con un número de serie grabado, correspondiente a un vehículo.

grabado, correspondiente a un vehículo. Dos placas de circulación del Estado de México.

del Estado de México. Dos espejos retrovisores .

. Un arma de fuego corta con 15 cartuchos útiles.

#CDMX | Tras una orden de cateo en un predio ubicado en el Pueblo San Gregorio Atlapulco, en la alcaldía Xochimilco, fueron aseguradas autopartes, un arma de fuego y detuvieron a dos hombres.

El titular de la SSC, Pablo Vázquez, destacó que esta acción forma parte de la Estrategia de Combate al Robo de Vehículos y Autopartes que se implementa en la capital. Agradeció la colaboración de las instancias federales y del Estado de México para llevar a buen término estas investigaciones.

Los dos detenidos, junto con las autopartes y el arma asegurada, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras que el inmueble quedó sellado y bajo resguardo policial para continuar con las indagatorias.