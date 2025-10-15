¡Oportunidad! El precio del dólar cae y se vende más barato hoy 15 de octubre

Una oportunidad de compra inmediata se abrió para viajeros e inversionistas en México. El precio del dólar registró una caída significativa frente al peso mexicano este 15 de octubre, situándose en su mejor nivel de las últimas semanas. La moneda estadounidense se debilitó frente a otras divisas importantes, mientras el índice dólar reporta un descenso del 0.2 por ciento, generando un respiro directo a quienes planean inversiones, compras e importaciones.

Precio del dólar cae HOY, mientras Euro gana terreno

La caída del tipo de cambio se atribuye principalmente a los comentarios del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, que aumentaron las expectativas de recortes de tasas en los próximos meses.

Al mismo tiempo, mientras el precio del dólar fue a la baja, el euro ganó terreno, impulsado por noticias económicas internacionales. Esta importante fluctuación podría afectar positivamente desde el precio de productos importados hasta el valor de tus ahorros y el momento ideal para comprar dólares en el mercado mexicano.

Precio del dólar hoy miércoles 15 de octubre del 2025 en Banco Azteca

Si estás interesado en realizar una o varias operaciones con la divisa norteamericana, Banco Azteca siempre es tu mejor opción, pues el precio del dólar actualmente se ubica en $17.30 pesos a la compra y se vende en $19.04 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante la apertura de este miércoles 15 de octubre del 2025.

¿Te interesa cambiar divisas? Si quieres realizar operaciones, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca , el banco está abierto de 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡CAMBIOS EN LOS MERCADOS! CIERRE DE LA BMV Y WALL STREET

Costo del dólar en Tijuana hoy 15 de octubre del 2025

¡Esta información es de tu interés! Si actualmente te encuentras en la frontera con Estados Unidos y necesitas realizar una o más operaciones para cruzar al extranjero, debes saber que el precio del dólar en Tijuana se ubica en $18.46 pesos la venta.

Es importante recordar que este tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad fronteriza en la que trates de realizar la operación.

Costo del dólar canadiense hoy 15 de octubre en México

¿Más transacciones? Te recordamos que este miércoles, en Banco Azteca, encontrarás el mejor precio el dólar canadiense; actualmente se ubica en $11.75 pesos la compra y se vende en $13.79 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante la apertura.

|Banco Azteca

¿Cuánto cuesta un Bitcoin HOY 15 de Octubre en México?

En medio de una incertidumbre en las bolsas tradicionales, el precio de las criptomonedas tuvo una ligera caída. Este 15 de octubre del 2025, el precio del Bitcoin arrancó la jornada con un ligero descenso y actualmente ronda los 111 mil 237 dólares.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda actualmente se ubica en 2 millones 055 mil 264 pesos.

Costo actual del petróleo HOY 15 de octubre

Los precios del petróleo subieron el miércoles después de cerrar en mínimos de cinco meses en la sesión anterior, ya que los inversores sopesaron una escalada en las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y la predicción de la Agencia Internacional de Energía de un superávit de oferta en 2026.



Petróleo Brent : 62.92 dólares el barril



: 62.92 dólares el barril Petróleo West Texas Intermediate (WTI) : 59.32 dólares el barril



: 59.32 dólares el barril Mezcla Mexicana de Exportación: 55.73 dólares por barril

Con información de Reuters.