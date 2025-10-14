¡Cambios en los mercados! Cierre de la BMV y Wall Street hoy 14 de octubre 2025

¡Nueva semana de cotizaciones! La Bolsa Mexicana de Valores y Wall Street registraron cambios importantes para la jornada de este 14 de octubre 2025. Fuerza Informativa Azteca te comparte el cierre de la BMV.

Cierre Bolsa Mexicana de Valores hoy 14 de octubre 2025

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió este martes un 0,43 %, y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), bajó a 60.785,62 unidades, en una jornada con resultados mixtos a nivel mundial.

¿Cómo cierra Wall Street hoy 14 de octubre 2025?

Los principales índices de Wall Street terminaron la jornada del 14 de octubre de 2025 de manera mixta debido a que los inversionistas dirigieron los resultados trimestrales mayoritariamente positivos en los grandes bancos de Estados Unidos.



S&P 500 bajó 0.16%, para cerrar en 6,644.31 puntos.

Nasdaq Composite perdió 0.76%, hasta las 22.521.70 unidades.

Promedio Industrial Dow Jones incrementó 0.44%, hasta las 46,270.46 unidades

Precio del dólar en México hoy 14 de octubre 2025

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 14 de octubre 2025 en $17.30 pesos la compra y en $19.09 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $18.05 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar dinero.

Precio del dólar en Banco Azteca hoy 14 de octubre de 2025|Banco Azteca

¿Cuánto cuesta el Bitcoin hoy 14 de octubre 2025?

El precio del Bitcoin al término de la jornada de 14 de octubre de 2025, se ubica en 112 mil 735 dólares por unidad, registrando una baja del 2.20% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 2 millones 86 mil 678 pesos por unidad; es importante monitorear constantemente los movimientos de bolsa.

Precio del petróleo hoy 13 de octubre 2025

El precio del petróleo bajó alrededor de 1.5%, ya que la Agencia Internacional de Energía advirtió sobre un enorme exceso de oferta en 2026 y persistieron las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China , las dos economías más grandes del mundo.

