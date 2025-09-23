¿Dónde llenar el tanque sin gastar de más? Los precios de la gasolina en México hoy 23 de septiembre

Si te preguntas dónde está más barata la gasolina en México, en Fuerza Informativa Azteca (FIA) te brindamos un reporte detallado para que sepas el costo actual de la gasolina en el país y en otras ciudades, como la Ciudad de México (CDMX), el Estado de México, Michoacán y Monterrey.

A continuación, te presentamos los precios promedio a nivel nacional y por región, para que puedas encontrar la opción que mejor se ajuste a tu bolsillo este martes 23 de septiembre.

¿Cuál es el precio del gas natural vehicular hoy martes 23 de septiembre?

Mínimo por litro: 10.99 pesos

Promedio por litro: 12.55 pesos

Máximo por litro: 13.99 pesos

Precios de la gasolina en México hoy 23 de septiembre de 2025

Gasolina Regular 23.70 pesos

23.70 pesos Gasolina Premium 25.68 pesos

25.68 pesos Diésel 25.68 pesos

Gasolina en CDMX: Precios hoy 23 de septiembre

La capital del país se posiciona como una de las zonas con los precios más bajos. A continuación, te dejamos el precio por tipo de combustible:



Gasolina Regular 23.47 pesos

23.47 pesos Gasolina Premium 25.79 pesos

25.79 pesos Diésel 25.90 pesos

Precio del combustible en el Edomex hoy 23 de septiembre

En la zona metropolitana, el costo del combustible se mantiene en el siguiente rango:



Gasolina Regular 23.60 pesos

23.60 pesos Gasolina Premium 25.25 pesos

25.25 pesos Diésel 25.72 pesos

En el municipio de Malinalco se encuentra la gasolina más barata con 16.13 pesos por litro de Magna, mientras que el más caro es Coatepec Harinas, con un costo de 24.31 pesos.

Costo de la gasolina en Michoacán hoy martes

Gasolina Regular 23.74 pesos

23.74 pesos Gasolina Premium 25.66 pesos

25.66 pesos Diésel 26.41 pesos

Precios en Monterrey, Nuevo León

Gasolina Regular 23.64 pesos

23.64 pesos Gasolina Premium 27.13 pesos

27.13 pesos Diésel 25.87 pesos

¿Dónde es más barato el litro de gasolina en México?

De acuerdo con el promedio reportado por los permisionarios a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Ciudad de México es la opción más económica para la gasolina regular, con un precio de $23.47 pesos por litro. Por otro lado, Michoacán presenta el costo más alto entre las ciudades analizadas, alcanzando los $23.74 pesos por litro de gasolina regular.

Hoy No Circula para este martes 23 de septiembre

Recuerda que, si planeas salir en tu vehículo, es importante revisar las restricciones del programa Hoy No Circula para la CDMX y el Estado de México. Para este martes 23 de septiembre, los siguientes vehículos deberán permanecer en casa:

Placas: 7 y 8

7 y 8 Holograma: 1 y 2

1 y 2 Engomado: Rosa