¿Dónde llenar el tanque sin gastar de más? Los precios de la gasolina en México hoy 23 de septiembre
¿Buscas ahorrar cargando gasolina? Fuerza Informativa Azteca (FIA) te da los datos para que sepas exactamente dónde está más barata la gasolina hoy, 23 de septiembre.
Si te preguntas dónde está más barata la gasolina en México, en Fuerza Informativa Azteca (FIA) te brindamos un reporte detallado para que sepas el costo actual de la gasolina en el país y en otras ciudades, como la Ciudad de México (CDMX), el Estado de México, Michoacán y Monterrey.
A continuación, te presentamos los precios promedio a nivel nacional y por región, para que puedas encontrar la opción que mejor se ajuste a tu bolsillo este martes 23 de septiembre.
¿Cuál es el precio del gas natural vehicular hoy martes 23 de septiembre?
- Mínimo por litro: 10.99 pesos
- Promedio por litro: 12.55 pesos
- Máximo por litro: 13.99 pesos
Precios de la gasolina en México hoy 23 de septiembre de 2025
- Gasolina Regular 23.70 pesos
- Gasolina Premium 25.68 pesos
- Diésel 25.68 pesos
Gasolina en CDMX: Precios hoy 23 de septiembre
La capital del país se posiciona como una de las zonas con los precios más bajos. A continuación, te dejamos el precio por tipo de combustible:
- Gasolina Regular 23.47 pesos
- Gasolina Premium 25.79 pesos
- Diésel 25.90 pesos
Precio del combustible en el Edomex hoy 23 de septiembre
En la zona metropolitana, el costo del combustible se mantiene en el siguiente rango:
- Gasolina Regular 23.60 pesos
- Gasolina Premium 25.25 pesos
- Diésel 25.72 pesos
En el municipio de Malinalco se encuentra la gasolina más barata con 16.13 pesos por litro de Magna, mientras que el más caro es Coatepec Harinas, con un costo de 24.31 pesos.
Costo de la gasolina en Michoacán hoy martes
- Gasolina Regular 23.74 pesos
- Gasolina Premium 25.66 pesos
- Diésel 26.41 pesos
Precios en Monterrey, Nuevo León
- Gasolina Regular 23.64 pesos
- Gasolina Premium 27.13 pesos
- Diésel 25.87 pesos
¿Dónde es más barato el litro de gasolina en México?
De acuerdo con el promedio reportado por los permisionarios a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Ciudad de México es la opción más económica para la gasolina regular, con un precio de $23.47 pesos por litro. Por otro lado, Michoacán presenta el costo más alto entre las ciudades analizadas, alcanzando los $23.74 pesos por litro de gasolina regular.
Hoy No Circula para este martes 23 de septiembre
Recuerda que, si planeas salir en tu vehículo, es importante revisar las restricciones del programa Hoy No Circula para la CDMX y el Estado de México. Para este martes 23 de septiembre, los siguientes vehículos deberán permanecer en casa:
- Placas: 7 y 8
- Holograma: 1 y 2
- Engomado: Rosa
