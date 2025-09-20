Hora de apretarse el cinturón: Sube el precio de la gasolina hoy 20 de septiembre 2025

¿"Estirando” la quincena? Tal vez es buen momento para llenar el tanque. Fuerza Informativa Azteca te comparte el precio de la gasolina hoy 20 de septiembre 2025 en distintas regiones de México; te compartimos las zonas más baratas.

El costo del combustible podría variar dependiendo de la zona y establecimiento al que acudas para llenar el tanque.

¿Cuál es el precio del litro de gasolina en México hoy?

Gasolina Regular precio por litro: 23.49 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 25.79 pesos

Diésel precio por litro: 26.19 pesos

Precio del gas natural vehicular 20 de septiembre 2025

Mínimo por litro: 10.99 pesos

Promedio por litro: 12.55 pesos

Máximo por litro: 13.99 pesos

Precio de la gasolina en CDMX hoy 20 de septiembre 2025

¡Tomen nota, capitalinos! Te compartimos el precio del litro de gasolina en CDMX para el tercer sábado de septiembre 2025.

Gasolina Regular precio por litro: 23.48 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 25.64 pesos

Diésel precio por litro: 25.86 pesos

Precio de gasolina en Edomex hoy 20 de septiembre 2025

Gasolina Regular precio por litro: 23.61 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 25.25 pesos

Diésel precio por litro: 25.68 pesos

Precio de gasolina en Guadalajara 20 de septiembre 2025

Gasolina Regular precio por litro: 23.93 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 26.24 pesos

Diésel precio por litro: 26.25 pesos

Precio de gasolina hoy 20 de septiembre 2025 en Monterrey

Gasolina Regular precio por litro: 23.64 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 27.13 pesos

Diésel precio por litro: 25.87 pesos

Precio de gasolina en San Luis Potosí hoy 20 de septiembre 2025

Gasolina Regular precio por litro: 23.87 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 25.21 pesos

Diésel precio por litro: 26.23 pesos

Precio de gasolina en Aguascalientes hoy 20 de septiembre 2025

Gasolina Regular precio por litro: 23.85 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 25.92 pesos

Diésel precio por litro: 26.24 pesos

¿Cuál es el precio de la gasolina en Estados Unidos?

Te compartimos el precio de la gasolina en Estados Unidos para este 20 de septiembre 2025.

Gasolina Regular por galón: 3.20 dólares

Gasolina Premium precio por galón: 4.05 dólares

Diésel precio por galón: 3.70 dólares

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

La Ciudad de México es una de las zonas en la que el precio de la gasolina es más barato, ubicándose en 23.48 pesos por litro, seguido del Estado de México en 23.61 pesos.

Por el contrario, Guadalajara, Jalisco, es el lugar más caro, cotizando en 23.93 pesos el litro.

