¡Sube el dólar! Así queda su precio hoy 19 de septiembre 2025

¿Se toma un descanso? Al comienzo de la jornada de este 19 de septiembre 2025, el precio del dólar estadounidense tuvo una alza este viernes. Te dejamos aquí los detalles sobre este y otros indicadores financieros.

Fuerza Informativa Azteca te comparte el tipo de cambio en México para la mañana de este viernes.

Precio del dólar en México hoy 19 de septiembre 2025

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en 17.40 pesos la compra y se vende en $18.84 pesos mexicanos en ventanilla bancaria en la apertura del viernes.

Después de que Reserva Federal de Estados Unidos recortó las tasas de interés en un cuarto de punto porcentual el miércoles, por primera vez desde diciembre, mientras que Noruega y Canadá también redujeron las tasas.

Precio del dólar canadiense hoy 19 de septiembre 2025 en México

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca se ubica en $11.50 pesos la compra y se vende en $13.95 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante la apertura del primer día de la semana.

¿Vas a cambiar dinero? Si estás interesado en esto, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca, el banco está abierto de 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 19 de septiembre 2025?

El valor del Bitcoin inició la jornada de este viernes 19 de septiembre del 2025 en 116 mil 333 dólares por unidad, lo que representa un alza de 0.66% intradía.

Al tipo de cambio de México alcanza los dos millones 141 mil 777 pesos.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 19 de septiembre 2025?

El precio del petróleo registró un aumento después de que la Reserva Federal recortara las tasas de interés, mientras los operadores sopesaban el inicio de una política monetaria más flexible frente a las preocupaciones sobre la economía estadounidense.