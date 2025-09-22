¿Cuál es el precio de la gasolina en México hoy lunes 22 de septiembre? ¡Entérate!

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta los costos de los combustibles. A continuación te decimos en cuánto está el precio de la gasolina en México hoy lunes 22 de septiembre de 2025, así como su costo en CDMX, Edomex, Guadalajara y Monterrey.

Saber el precio de la gasolina hoy te ayudará a planificar mejor tus gastos de movilidad, así como a comparar precios entre estaciones y elegir la opción más económica.

¿Cuál es el precio del litro de gasolina en México hoy lunes?

Gasolina Regular precio por litro: $23.49 pesos

Precio del gas natural vehicular hoy lunes 22 de septiembre

Mínimo por litro: $10.99 pesos

Precio de la gasolina en CDMX hoy 22 de septiembre

Gasolina Regular precio por litro: $23.47 pesos

Precio de gasolina en Edomex este 22 de septiembre

Gasolina Regular precio por litro: $23.60 pesos

Precio de gasolina en Guadalajara, Jalisco, hoy 22 de septiembre

Gasolina Regular precio por litro: $23.93 pesos

Precio de gasolina hoy 22 de septiembre en Monterrey, Nuevo León

Gasolina Regular precio por litro: $23.66 pesos

Precio de la gasolina en Colima hoy lunes 22 de septiembre

Gasolina Regular precio por litro: $23.74 pesos

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

Considera que el precio de la gasolina hoy 22 de septiembre es el reportado por los permisionarios con base en la obligación establecida por la Comisión Reguladora de Energía (CRE); ¿en qué parte de México es más barato el litro de gasolina?

La Ciudad de México es la zona en la que el precio de la gasolina es más barato, ubicándose en $23.47 pesos por litro, mientras que en Colima es el lugar más caro, cotizando en $23.74 pesos el litro.

Hoy No Circula para este lunes 22 de septiembre

De acuerdo con el programa Hoy No Circula, para este lunes 22 de septiembre los siguientes autos descansan, por lo que si piensas salir en tu vehículo, revisa si puede salir o le toca descansar.

Estos autos no circulan hoy:



Placas 5 y 6

Holograma 1 y 2

Engomado amarillo

Para este lunes, los #vehículos que no circulan son los que tienen engomado amarillo, terminación de placa 1 y 2, y holograma 1 y 2.



Si necesitas información más precisa, te recomendamos consultar fuentes oficiales o sitios web que se actualicen en tiempo real, como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) o la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).