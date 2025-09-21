¿Dónde sale más barato el Gas LP? Precios para la semana del 21 al 27 de septiembre de 2025 en México

El precio del gas LP en México cambia cada semana según la región, y la Comisión Nacional de Energía (CNE) publica los costos oficiales para informar a los consumidores. A partir de hoy, domingo 21 de septiembre de 2025, entran en vigor las nuevas tarifas que estarán vigentes hasta el sábado 27 de septiembre.

Precios del Gas LP en México: Vigencia del 21 al 27 de septiembre de 2025

De acuerdo con la CNE, los precios presentan ligeras variaciones respecto a la semana pasada. Los consumidores pueden consultar los costos máximos en sus entidades para planear sus compras y evitar abusos al momento de la distribución.

¿Dónde está más barato el gas LP en México?

Para esta semana, el gas más barato se encuentra en municipios de Coahuila como:

Progreso: $19.43 pesos por kilogramo o $9.85 pesos por litro.

Sabinas: $19.43 pesos por kilogramo o $9.85 pesos por litro.

San Juan de Sabinas: $19.43 pesos por kilogramo o $9.85 pesos por litro.

Estos precios se mantienen como los más bajos en el país.

¿Dónde se vende más caro el gas LP en México?

En contraste, en Baja California Sur, los municipios de Loreto y Mulegé registran los precios más altos de todo el país, con:

Loreto: $23.11 pesos por kilogramo o $12.48 pesos por litro.

Mulegé: $23.11 pesos por kilogramo o $12.48 pesos por litro.

Precio del gas LP en CDMX y Estado de México

En la Ciudad de México y en gran parte del Estado de México, el precio promedio es:

$$19.52 pesos por kilogramo o $10.54 pesos por litro.

Esto representa un costo estable respecto a la semana anterior.

¿Qué es el Gas LP y por qué varía su precio?

El Gas Licuado de Petróleo (Gas LP o GLP) es uno de los energéticos más usados en México, principalmente para cocinar y calentar agua. Su costo varía semanalmente según la región y el transporte, lo que explica las diferencias entre estados.

México es el país con mayor consumo de gas LP en el mundo, con un promedio anual de 74 kilogramos per cápita, de acuerdo con datos oficiales. Y tú, ¿cómo te afecta el cambio de precio del gas en tu ciudad esta semana?

