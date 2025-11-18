Logo InklusionSitio accesible
"¡Nuestros hijos te llaman...!” Grecia Quiroz escribe conmovedor mensaje a Carlos Manzo

Grecia Quiroz, alcaldesa sustitututa de Carlos Manzo, escribió en sus redes sociales un emotivo mensaje en el que hace referencia a sus hijos y a su esposo

Grecia Quiroz mensaje a Carlos Manzo hijos
Carlos Manzo, su esposa Grecia Quiroz y uno de sus hijos. |Facebook: Grecia Quiroz
Escrito por: Estela Juárez
La alcaldesa sustituta de Uruapan, Grecia Quiroz difundió un emotivo video en el que reitera su exigencia de justicia por el homicidio de su esposo Carlos Manzo a quien le envía un mensaje de amor y fuerza.

En su cuenta de Facebook, la hoy funcionaria escribió un texto en memoria de Carlos Manzo, asesinado a balazos durante el Festival de las Velas, realizado el pasado 1 de noviembre en pleno Día de Muertos.  

En el mensaje se observa a ella, cargando a uno de sus hijos, y a su esposo mirándose y en el texto se lee:

"Hoy fue un día muy difícil, nuestros hijos te llaman continuamente y yo me quedo con un golpe en el corazón cada que lo hacen", dice.

Y agrega el reclamo de miles de mexicanos: justicia tras su homicidio.

"Pido que se te haga justicia Carlos, y te lo vuelvo a decir; tú lucha no quedará en vano, me levantaré y saldré adelante, por ti y por nuestros hijos. Te mando un beso hasta el cielo amor mío", concluye el íntimo mensaje.

Asesinato de Carlos Manzo en Uruapan

Carlos Manzo fue asesinado a los 40 años, en la plaza principal de Uruapan, en Michoacán, en plena celebración del Día de Muertos y ante decenas de personas que paseaban por el lugar.

De acuerdo con las autoridades estatales, el entonces alcalde recibió siete disparos y murió en un hospital.

La Fiscalía de Justicia del Estado de Michoacán informó que el presunto atacante fue un menor de edad, 17 años, quien fue abatido en el lugar, y lo vincularon con grupos del crimen organizado.

Tras el homicidio del alcalde, su esposa, Grecia Quiroz, fue propuesta como sustituta y el Congreso del estado, en una sesión extraordinaria, en donde aprobó por unanimidad, con 38 votos a favor, que ella asumiera el cargo de alcaldesa para el periodo 2024-2027.

EstadosViolencia en México

