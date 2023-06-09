Rishi Sunak y Joe Biden se reúnen en Washington DC

El primer ministro británico Rishi Sunak y el presidente Joe Biden se reunieron en la Oficina Oval el jueves 8 de junio como parte de la gira de dos días de Sunak en Estados Unidos, la cual tiene la intención a profundizar los estrechos lazos económicos entre Estados Unidos y Reino Unido. También tocaron temas como el conflcito en Ucrania, la inteligencia artificail y firmaron un pacto para buscar e implementar una economía más verde.

“No tenemos un aliado más cercano que Reino Unido”, dijo Biden momentos antes de su plática con Sunak. Ambos líderes se dejaron ver en la Oficina Oval bromeando mientras presentaban los temas que discutirían en la reunión. Sunak le trajo a Biden dos obsequios, una chaqueta Barbour personalizada y un libro escrito por un antepasado de Biden en el siglo XIX.

Sunak dijo el miércoles que una nueva alianza ayudaría a Londres y Washington a proteger las cadenas de suministro y navegar en una economía global donde los nuevos poderes están "manipulando los mercados globales, reteniendo recursos cruciales y tratando de establecer un dominio absoluto sobre las industrias que definirán nuestro futuro".

Biden y Sunak se reunieron por última vez en Hiroshima, Japón, en la cumbre del Grupo de los Siete el mes pasado. También se reunieron en Belfast en abril y en San Diego en marzo pasado en un evento trilateral que marcó la asociación de defensa de los Estados Unidos, Australia y Reino Unido.

¿De qué hablaron Biden y Sunak?

Ucrania

Durante su reunión con el primer ministro británico, el presidente Biden dijo que cree que Estados Unidos tendrá los fondos necesarios para apoyar a Ucrania "durante el tiempo que sea necesario" mientras Rusia continúa con su invasión.

La reunión se produjo mientras los funcionarios occidentales intentan determinar si Rusia fue responsable de la destrucción de la represa de Nova Kakhovka, que ha desplazado a miles de personas y causado importantes daños económicos y ambientales.

Biden también dijo que queda por ver si es hora de un secretario general británico de la OTAN, y agregó que los aliados de la organización deben discutir candidatos para el papel. Se esperaba que durante la reunión, Sunak tratara de ganar el respaldo de Biden para la candidatura del ministro de Defensa, Ben Wallace, para convertirse en el próximo jefe de la OTAN.

Riesgos de seguridad de la IA

Reino Unido y Estados Unidos acordaron trabajar juntos en la seguridad de la inteligencia artificial, dijo Sunak. Los riesgos de seguridad que plantea la inteligencia artificial deben abordarse, dijo el presidente Joe Biden.

"No creo que nunca en la historia del esfuerzo humano haya habido un cambio tecnológico potencial tan fundamental como el que presenta la inteligencia artificial. Es asombroso", dijo Biden a los periodistas en la Casa Blanca durante la conferencia de prensa conjunta con el primer ministro Sunak.

La discusión se centró en gran medida en garantizar la seguridad de la IA y otras tecnologías emergentes, dijo Sunak a los periodistas, y dijo que Reino Unido organizaría la primera cumbre sobre el tema este otoño para discutir cómo se pueden mitigar los riesgos de la IA a través de una acción coordinada internacionalmente.

Reino Unido y Estados Unidos acordaron trabajar juntos en la seguridad de la inteligencia artificial, dijo Sunak.

Acuerdo de energía limpia

Los líderes de Estados Unidos y Reino Unido se comprometieron a acelerar la transición hacia energías limpias y reforzar las cadenas de suministro de minerales críticos. Firmaron la "Declaración Atlántica", que Sunak describió como una asociación económica pionera en su género que traza la futura cooperación en cuestiones como la inteligencia artificial y otras relaciones económicas y comerciales.

"Sé que algunas personas se han preguntado qué tipo de socio sería Reino Unido después de abandonar la Unión Europea", dijo Sunak. "Yo diría que nos juzguen por nuestros actos. Estamos tan comprometidos con nuestros valores como siempre, somos un aliado tan fiable como siempre y somos un destino de inversión tan atractivo como siempre", agregó.