“El gran corruptor": Alejandro Moreno acusa a AMLO de destruir instituciones y relación con EU

El dirigente nacional del PRI y senador, Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas, lanzó una dura crítica contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), acusándolo de ser "el gran corruptor" que ha "destruido las instituciones" del país y deteriorado gravemente la relación bilateral con Estados Unidos. La crítica se intensificó tras recientes acciones del gobierno estadounidense, como la revocación de rutas aéreas a México y la suspensión de vuelos en el AIFA.

Decisiones de AMLO destruyeron la relación con Estados Unidos, afirma Moreno Cárdenas

Moreno Cárdenas afirmó que la cadena de decisiones tomadas durante el sexenio pasado en materia de seguridad, aduanas, puertos y aeropuertos "está destruyendo la relación con el principal socio comercial de México". La pérdida de confianza diplomática se refleja, a su juicio, en el hecho de que las actuales autoridades mexicanas "se enteran por los medios" de decisiones relevantes de Estados Unidos, como las operaciones militares en el Pacífico oriental.

"No solo hay una pésima política exterior, hay una pésima estrategia para negociar y dialogar en la construcción de un tratado comercial que le dé fuerza a México," dijo el líder priista. En cuanto a la corrupción, Moreno Cárdenas no escatimó en adjetivos, señalando que el gobierno de Morena está recibiendo "la mayor herencia de corrupción en la historia del país", incluyendo el llamado "huachicol fiscal, más de 600 mil millones de pesos".

"Todo esto demuestra que a Morena le quedó grande el gobierno... [López Obrador es] el gran corruptor que destruyó las instituciones y pactó con el crimen organizado", señaló.

Las crisis actuales de Morena, según Alito Moreno

El senador arremetió contra las actuales autoridades por la falta de capacidad para resolver los problemas nacionales, lamentando lo que consideró una "crisis integral" en varios temas.

Calificó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles como "el fracaso más grande y un acto de corrupción enorme", en el contexto de la suspensión temporal de vuelos por parte del Departamento de Transporte (DOT) del país vecino.

Lamentamos profundamente la situación que vive el campo mexicano. Las y los productores han sido abandonados por el Gobierno de MORENA, que con su cerrazón y desprecio al sector, los ha orillado a tomar medidas drásticas, afectando el libre tránsito de miles de familias en el… pic.twitter.com/xEiqBXyQ6d — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) October 29, 2025

Acusó a la administración actual de haber "abandonado la salud pública, ha subido impuestos sin ofrecer medicamentos ni atención médica" y de actuar "sin una estrategia económica clara".

Moreno Cárdenas concluyó con un diagnóstico fatalista para el partido en el poder: "Morena es un desastre, no solo es un peligro para México, es una tragedia. En salud, en seguridad, en economía, Morena está reprobado," exigiendo un plan emergente para restablecer la confianza con Estados Unidos y atender la crisis interna.