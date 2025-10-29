“Batichicas": Así fue la “pelea” de dos diputadas de Morena por estar al lado de Omar García Harfuch

Una inusual disputa en la Cámara de Diputados se hizo viral, exponiendo las prioridades políticas en San Lázaro. Dos legisladoras de Morena, la vicecoordinadora Gabriela Jiménez y la diputada Jessica Saiden, protagonizaron una aparente "pelea" por conseguir el codiciado lugar junto a Omar García Harfuch durante su comparecencia frente a medios de comunicación.

El incidente se desarrolló frente a decenas de personas y cámaras televisivas, mientras se discutía la Ley General de Extorsión. El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, intentó mediar en el conflicto.

Todo comenzó cuando Monreal le pidió a la vicecoordinadora Gabriela Jiménez que se colocara al lado izquierdo de García Harfuch; sin embargo, Jiménez no pudo ocupar la posición deseada porque la diputada Jessica Saiden se negó a ceder su lugar.

El rostro de Monreal se hizo viral al escuchar el reporte de Gabriela Jiménez sobre lo ocurrido, confirmando que la cercanía al secretario de Seguridad se había convertido en un punto de disputa dentro del grupo parlamentario.

Para restarle seriedad al incidente, Ricardo Monreal intentó minimizar la disputa, subiendo posteriormente un video a sus redes sociales donde destacó la supuesta unidad y compañerismo entre ambas legisladoras.

Monreal bromeó sobre la situación llamándolas “las batichicas”, levantando las manos de ambas como un gesto forzado de "cordialidad" al interior del grupo y haciéndo chocar sus puños mientras las legisladoras reían. El apodo, aunque con tono de broma, subraya que la cercanía a figuras de alto perfil como Harfuch, quien es una de las figuras más importantes de la administración, sigue siendo disputada entre los morenistas.

Así se demuestran las verdaderas prioridades en San Lázaro, donde la visibilidad y el posicionamiento junto a figuras clave de la política son, en ocasiones, más importantes que la discusión legislativa.

El hecho fue reprochado por varias personas que consideraron un "show" el hecho de que dos diputadas se pelearan por esto.