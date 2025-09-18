Nube con forma de OVNI en Kansas: La explicación de la NOAA al fenómeno viral

Un video que muestra una nube con forma de Objeto Volador No Identificado (OVNI), grabado el pasado 3 de septiembre, se hizo viral en redes sociales y provocó todo tipo de teorías acerca de la llegada de los extraterrestres en la Tierra; sin embargo, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) explicó que se trató de un fenómeno climático.

El video de la nube con forma de OVNI que despertó la duda

El video de 13 segundos fue grabado en formato time-lapse, una técnica de cámara rápida que hizo parecer que la nube se movía de forma controlada y no natural. Esto, sumado a su definida forma de disco, causó que se compartiera miles de veces en redes sociales. El investigador Jaime Maussan fue una de las personalidades que difundió el video, lo que aumentó la discusión sobre si se trataba de un objeto de origen desconocido.

Una colosal #NubeOVNI fue captada en Wichita #Kansas, aparentemente moviéndose mucho más rápido que cualquier otro fenómeno natural similar.



¿Qué opinan? pic.twitter.com/zqm4GlWHbj — Jaime Maussan (@jaimemaussan1) September 17, 2025

¿Cuál fue el motivo de la nube con forma de OVNI? El aviso de una tormenta

La NOAA aclaró la situación, informando que se trató de una nube lenticular. Este tipo de nubes son conocidas por su apariencia lisa y en forma de lente. Según la agencia, la nube se formó por el viento fuerte y ascendente de una tormenta muy potente que se aproximaba, conocida como supercélula. Este aire ascendente chocó con capas de aire más tranquilas en la atmósfera, creando la forma de platillo que se vio en el video.

Scattered storms are expected late this afternoon and early this evening. The stronger storms will be capable of producing golf ball size hail and 60 mph downburst winds. Have a plan if you have outdoor activities late this afternoon or early this evening. #kswx pic.twitter.com/gveIx6yUYA — NWS Wichita (@NWSWichita) September 3, 2025

La nube fue solo un aviso de la fuerte tormenta que azotó el centro y sur de Kansas poco después. Las autoridades reportaron daños importantes en la región debido a:



, cayeron pedazos de hielo del tamaño de pelotas de béisbol en varias zonas, incluyendo Wichita y el condado de Harvey, dañando autos y casas. Vientos fuertes, se registraron ráfagas de viento de hasta 112 km/h, que también causaron destrozos.

Al final, la famosa nube “OVNI” fue un fenómeno natural que sirvió como advertencia de un clima severo que afectó a la comunidad.