México entregó al narcotraficante Caro Quintero por instrucciones de Trump: reveló Pam Bondi

A pocas horas de que inicie la cuarta audiencia penal de Rafael Caro Quintero, conocido como el “Narco de narcos”, la fiscal general de Estados Unidos (EU), Pam Bondi, aseguró en sus redes sociales que la entrega del narcotraficante se realizó por órdenes del presidente Donald Trump.

Hay que recordar que en febrero de 2025, al menos 28 líderes del crimen organizado fueron trasladados a EU, entre ellos el líder del Cártel de Guadalajara, acusado de asesinar al agente de la DEA, Enrique ‘Kiki’ Camarena.

¿Por qué Caro Quintero fue trasladado a Estados Unidos?

Pam Bondi, aseguró en sus redes sociales que la custodia del narcotraficante se realizó por orden directa del líder republicano. En un mensaje publicado recientemente, aseguró:

“En febrero, por instrucciones del presidente Trump, recibimos la custodia del asesino de Kiki desde México. Kiki fue un héroe que perdió la vida combatiendo a los cárteles en 1985. Su hijo, Enrique, ahora es juez en California, continuando con el orgulloso legado de su padre en la aplicación de la ley.”

Earlier this month, I had the honor of introducing the family of fallen DEA Special Agent Enrique “Kiki” Camarena to @POTUS.



In February, at President Trump’s direction, we received custody of Kiki’s killer from Mexico.



Kiki was a hero who lost his life fighting the cartels in… pic.twitter.com/6amVCUIq30 — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) September 18, 2025

Este mensaje dejó claro que el traslado de Caro Quintero se realizó siguiendo instrucciones directas del gobierno estadounidense y con el objetivo de responder al asesinato de Camerena en 1985.

No obstante, en su momento la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la medida se realizó para proteger a México. Mientras que, el fiscal general mexicano, Alejandro Gertz Manero, detalló que el país vecino hizo una solicitud formal por escrito.

Este proceso se basó en la Ley de Seguridad Nacional y la Constitución mexicana, y no se trató de una extradición tradicional, sino de un traslado administrativo para actuar con rapidez ante amenazas graves.

¿Cómo fue asesinado Enrique Camarena?

El 7 de febrero de 1985, el agente encubierto de la DEA fue secuestrado en Guadalajara mientras se dirigía a almorzar con su esposa. Según reportes del sitio gubernamental de Estados Unidos, Just Think Twice, fue llevado a una propiedad del cártel, donde fue torturado durante más de 30 horas antes de ser asesinado.

Camarena se había infiltrado el Cártel de Guadalajara, donde descubrió operaciones millonarias de narcotráfico, incluyendo la quema de más de 8 mil toneladas de marihuana en el rancho El Búfalo.

Su asesinato provocó presión inmediata de Estados Unidos para capturar a los responsables, incluyendo a Caro Quintero. Pero no fue que hasta 2025 fue entregado a las autoridades estadounidenses para cumplir con su condena por este atroz crimen.