VIDEO: 3 ladrones intentan entrar a predio en Brasil; vigilante los recibe a tiros

La noche del lunes 15 de septiembre de 2025, tres ladrones irrumpieron en una caseta en una zona industrial ubicada en el distrito de Camará, municipio Aquiraz, estado de Ceará, en Brasil, pero fueron sorprendidos por la valiente reacción del vigilante que estaba en el lugar.

El incidente terminó con dos sospechosos fallecidos y un tercero que logró escapar, según confirmó la Secretaría de Seguridad Pública y Defensa Social del estado de Ceará. Todo el hecho quedó captado en video.

VIDEO: Así es como vigilante abatió a ladrón en Brasil

Las cámaras de seguridad captaron toda la acción en video. Los tres asaltantes entraron corriendo, armados, apuntando hacia la caseta donde estaba el vigilante. Uno de ellos subió por una escalera e intentó forzar la puerta a patadas. Sin embargo, el vigilante disparó a través de una ventana y abatió rápidamente al agresor.

A continuación, el agente de seguridad disparó contra los otros dos que mantenían una especie de “apoyo” al primer hombre. Dos cayeron al suelo, y uno de ellos se disparó a sí mismo, con lo cual murió en el lugar. El tercer criminal logró huir de la zona, después de todo lo sucedido.

ROBO FRUSTRADO. 🚨



Tres ladrones intentaron asaltar un caseta de vigilancia en el municipio de Aquiraz, Región Metropolitana de Fortaleza en Brasil, el vigilante al percatarse de la intención abrió fuego dándole baja a uno en el lugar y dejando herido al segundo que luego se… pic.twitter.com/unluNXZnOu — Caoz (@Caoz_ES) September 17, 2025

Policía Civil utiliza video para localizar al fugitivo

Después de revisar los cuerpos de los dos ladrones fallecidos, la policía les encontró dos pistolas y un revólver. La Policía Civil de Aquiraz está investigando el caso para identificar y capturar al tercer sospechoso, apoyándose en las grabaciones de las cámaras de seguridad.

La Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Civil trabajan con las imágenes captadas para avanzar en la identificación y búsqueda del tercer hombre que escapó. La investigación sigue en curso para esclarecer todos los detalles del intento de robo y desmantelar la posible participación de un grupo criminal.