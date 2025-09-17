VIDEO: Avión de pasajeros hace aterrizaje de emergencia en Japón; hay dos heridos

Un vuelo de United Airlines con 142 personas a bordo realizó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Kansai, Osaka, Japón.

La aeronave, un Boeing 737-800 que volaba desde Narita, cerca de Tokio, con destino a Cebú en Filipinas, debió desviarse el viernes 12 de septiembre de 2025 luego de que se activara un indicador de posible incendio en la bodega de carga mientras sobrevolaba el océano Pacífico.

VIDEO: Así evacuaron los pasajeros tras aterrizaje de emergencia en Japón

El incidente ocurrió aproximadamente una hora después del despegue, mientras el avión volaba a 34 mil pies de altitud. El piloto tomó la decisión inmediata de desviar la ruta hacia el noroeste para realizar un aterrizaje seguro en Kansai, por lo cual tocó tierra alrededor de las 7 de la noche, hora local.

🚨 United Airlines 737 from Tokyo to Cebu diverts to Osaka after cargo fire alarm at 34,000ft over Pacific! Emergency landing, quick evac.. 5 minor injuries, but NO fire found. Close call! pic.twitter.com/XqpAkr92KL — Fahad Naim (@Fahadnaimb) September 13, 2025

El procedimiento permitió evacuar a los 135 pasajeros utilizando los toboganes de emergencia. Dos personas sufrieron heridas leves durante esta evacuación y fueron trasladadas a un hospital local.

La aerolínea United Airlines informó que después de una inspección inicial por parte del equipo de mantenimiento no encontraron indicios de que realmente se haya producido un incendio. Mientras tanto, las autoridades mantienen abierta una investigación para determinar el origen real de la alarma. Los pasajeros afectados fueron reubicados en otros vuelos para continuar su trayecto.

¿Qué hacer en un aterrizaje de emergencia en un avión?

Ante una señal de alarma como la de un incendio en vuelo, la rapidez y la calma son fundamentales. Las recomendaciones de expertos indican que la tripulación debe anticipar inmediatamente un desvío para aterrizar de emergencia en el aeropuerto más cercano.

Es vital seguir al pie de la letra las instrucciones de la tripulación y evacuar rápidamente el avión son acciones claves para minimizar riesgos.

Además, asegurar que los pasajeros usen correctamente los toboganes de emergencia, mantener la calma y escuchar las indicaciones contribuyen a reducir las lesiones y evitar pánico durante la evacuación. Como indican los videos de evacuaciones de diversas aerolíneas, es fundamental no llevar equipaje al evacuar ni intentar llevar sus maletas al bajar por el tobogán de emergencia, ya que ello puede dañar el tobogán e impedir la evacuación de otros pasajeros.