¿Qué es el metaverso de Zuckerberg y cómo funciona?

Desde que Mark Zuckerberg, creador de facebook, anunció el cambio de sus plataformas para crear un metaverso, muchos se preguntaron qué es, incluso, el propio Zuckerberg bromeó al decir que lo primero en lo que pensaba era “en una película de Spiderman”.

Pues bien, el metaverso en un universo de realidad virtual en el que millones de personas de todo el mundo pueden interactuar, y no solo para comunicarse sino también para realizar todas sus actividades cotidianas pero de forma virtual.

En el metaverso, las personas pueden convivir social y hasta económicamente como personajes virtuales, mejor conocidos en el mundo del metaverso como avatares, de sí mismos que pueden realizar todo tipo de tareas pero sin las limitaciones de la vida real.

Aunque el metaverso surgió como un concepto de ficción, en la actualidad algunos expertos en la industria de la tecnología consideran que será el sucesor del internet actual.

Let's keep the good news coming. Tune into the @Twitch Chat’s Choice Awards for a fun peek into what Horizon Worlds is capable of. @CupAhNoodle + @brucegreene will be taking nominations for one of the awards directly from Horizon Worlds! TODAY, 5pm PT on https://t.co/Dft5opNCZf. pic.twitter.com/YnsGsU2Oq1 — Horizon Worlds (@HorizonWorlds) December 10, 2021

Aunque por ahora es solo una visión de Mark Zuckerberg, su empresa sí considera convertir el metaverso en una fuente de muchas actividades virtuales como trabajar, estudiar, jugar o comprar utilizando avatares.

¿Cómo funciona el metaverso de Zuckerberg?

Para entrar al metaverso se necesita de algún tipo de hardware como cascos o lentes de realidad virtual que permiten conectar ambos mundos; el real y el digital. Por lo que Zuckerberg creó la tecnología Oculus, unas gafas que son indispensables para navegar por el metaverso.

No obstante, otras compañías también crearon dispositivos que permiten adentrarse en la realidad virtual, aunque no específicamente en el metaverso, recién creado por el dueño de Facebook.

¿Qué se puede hacer en el metaverso?

Si Zuckerberg logra consolidar el metaverso como lo plantea, éste puede ofrecer un sin fin de experiencias digitales, poder hacer casi cualquier cosa pero sin salir de casa, casi como lo han planteado muchas películas de ficción.

Starting today, Horizon Worlds is available for free to everyone 18+ in the US and Canada. Bring your imagination and start building amazing new worlds in Horizon Worlds! Check out more here: https://t.co/VJLOMVSKg2 pic.twitter.com/AfonRpZw5h — Horizon Worlds (@HorizonWorlds) December 9, 2021

Ofrecería la posibilidad de ingresar virtualmente a un concierto en 3D, algo como lo que hizo el rapero Travis Scott, en el videojuego Fortnite, pero con mayor calidad y mejorado, como si realmente estuvieras en el sitio.

También propone la posibilidad de trabajar de manera remota, no como ocurrió en la pandemia, sino tener la posibilidad de convivir con los demás por medio de avatares, pero sin salir de la comodidad del hogar.

La llegada del metaverso aún es una idea muy lejana para hacer realidad. pues falta mucha infraestructura que involucra a millones de personas y empresas.

