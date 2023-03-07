¿Qué hace un diputado local? Estas son sus funciones

Con mira a las elecciones 2023, donde este próximo domingo 4 de junio se elegirá al próximo gobernador en Coahuila y Estado de México (Edomex), así como 25 diputaciones locales en este último; es importante conocer qué hace un diputado local y cuáles son sus funciones.

Las entidades federativas de México cuentan con varios distritos electorales federales y estos son gobernados por un diputado local, los cuales tienen una gran responsabilidad, ante esto es relevante tener en claro qué hace y cuáles son sus funciones.

El país se divide en 300 partes iguales según el número de habitantes, llamados distritos electorales. En cada uno de estos hay un diputado local que lo representa, cuando obtiene por vía independiente o por un partido político la mayoría en una elección.

¿Cuáles son las funciones de un diputado local?|Twitter @EmmanuelNj03

¿Cuáles son las funciones de un diputado local?

Un diputado local se define a partir de las elecciones electorales que organiza el Instituto Nacional Electoral (INE). Entre las principales funciones de un diputado local están:



Legislar en las materias que no sean de la competencia exclusiva de la federación.

Decretar las contribuciones necesarias para cubrir los gastos de la entidad y los municipios.

Aprobar el presupuesto anual de la entidad.

Fiscalizar el gasto público estatal.

Ejercer ante el Congreso de la Unión el derecho de iniciativa de leyes.

Aprobar las reformas a la Constitución Federal admitidas previamente por el Congreso de la Unión.

Los diputados locales son los encargados de escuchar y recoger las necesidades de los ciudadanos para luego llevarlas al centro de la vida pública; se vuelve un amplificador de la voz de la gente.

|Twitter @Pat_MercadoC

¿Cuánto dura un diputado locan el su cargo?

El tiempo que dura un diputado local en su cargo es de tres años y desde 2014 se acordó que cada diputado puede reelegirse hasta por cuatro periodos consecutivos, es decir, 12 años.

¿Cómo saber quién es mi diputado local?

A través de la página oficial del portal ciudadano del INE, se puede buscar al diputado local correspondiente por apellidos o nombre, estado, cabecera municipal, grupo parlamentario o bien, con la credencial del INE por el estado y la sección que marca la identificación.