¿Qué significa el trend de mirar entre letras del teclado? Explicación de los memes

El meme es una de las cosas más simples, pero ingeniosas que nos han dejado las redes sociales en los últimos años. Sin embargo, una de las recientes tendencias que ni la memeología ha terminado de descifrar es la de mirar entre las letras del teclado.

Seguramente has visto alguna publicación que dice “mira entre la T y la Y en tu teclado” y después de hacerlo no has encontrado el chiste. Pues no te preocupes, nos hemos dado a la tarea de investigar de qué se trata este trend y aquí te lo contamos.

¿Cómo surgió la tendencia de mirar entre letras del teclado?

El mundo del meme es bastante inmenso y saber exactamente cuál fue el primer meme de toda la historia podría llevarnos toda la vida. No obstante, tenemos algunos indicios que nos llevan al origen del meme de mirar entre las letras del teclado.

“Mira entre la tecla C y K del teclado”



Mi reacción: pic.twitter.com/ooGwrzU86B — Charilord (@Charilord10) April 23, 2024

Nos remontamos al año 2021, donde en el sitio web de 4chan, conocido por crear y popularizar muchos memes, un usuario que era fan del anime K-On! hizo referencia a un personaje de una forma “original”.

Fue así que en uno de los foros de anime escribió lo siguiente: “mira entre la T y la O en tu teclado”, quedando las letras YUI, las cuales forman el nombre del protagonista de dicho anime: Yui Hirasawa.

Posteriormente, este año, la frase fue retomada por otros dos usuarios también fanáticos del anime que hicieron lo mismo, pero con diferentes letras: “mira entre la U y la P en tu teclado”, haciendo referencia a los personajes de My Hero Academy: Izuku Midoriya y Ochaco Uraraka.

De esta misma forma, un usuario replicó la frase que decía en inglés: “mira entre la H y la L en tu teclado”, siendo que las letras J y K hacen referencia a la expresión inglesa “just kidding” que significa “solo bromeo”.

Es así que la frase comenzó a volverse viral y a acompañarse con una imagen, ya sea para intensificar o ejemplificar de lo que se está hablando, o bien, para burlarse de la tendencia que en muchas ocasiones deja con cara de incógnita a los usuarios.

¿Qué significa “mira entre X y la B en tu teclado”?

A estas alturas en las redes sociales ya te habrás encontrado con varios memes que te dicen “mira entre una letra y la otra”, y prácticamente la intensión de este meme es hacerte mirar ciertas letras que coincidan con la imagen o con el contexto en que se esté escribiendo la frase.

Sin embargo, no siempre es entendible el meme y los usuarios han terminado por aventarle un poco de “hate” a este tipo de publicaciones.

Ejemplos de memes de “mira tu teclado entre”

Por eso, a continuación te dejamos algunos ejemplos de estos memes para que puedas darte una idea de la intensión con la que se publican.

Para empezar, vayamos con uno fácil. La cuenta de X de las Chivas se sumaron a esta tendencia, donde las letras H y J hacen referencia a “Hernández Javier”.

Mira en tu teclado entre la G y la K. pic.twitter.com/ZmQXz5PCmL — CHIVAS (@Chivas) April 23, 2024

Por otro lado, también están los memes que se quejan de no entender este trend.

Yo después de entender 1 de los 600 tuits de “Mira entre la X y la B en tu teclado”:



pic.twitter.com/ZvAQCVOwN9 — Magic🪄 (@TotalVelocidad) April 23, 2024

Si ya viste la última película de Batman con Robert Pattinson, seguro te acordarás de una de las frases más icónicas que dice el protagonista: “soy venganza”. Aquí el meme que indica que la letra entre la C y la B es la V, referenciando a la palabra venganza.

“Mira entre la B y la C de tu tecl…” pic.twitter.com/FP5BK1KbUg — Batman 🦇 (@Batman_GothamBW) April 23, 2024

Mientras tanto, otras personas siguen sumando memes para burlarse de esta tendencia que sigue despertando incógnitas entre los internautas.

Mirá entre la H y la... pic.twitter.com/7z4ldUrKj7 — JETIX 🇯🇵🐔 (@Jetix_gg) April 23, 2024

Y bueno, el futbol ha sido el ámbito que más se está subiendo a este trend.

Mira entre la "E" y la "T" para encontrar al padre del Manchester City. pic.twitter.com/0TehlKiYaC — Cᴀꜱᴛɪʟʟᴏ (@Castillo__Rm) April 23, 2024