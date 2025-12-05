Dos menores de edad fueron víctimas de violencia física al parecer por su propio padre, quien fue detenido tras ser acusado de presuntamente golpearlos dentro de su casa en la Ciudad de México (CDMX).

Además, el hombre los habría amenezado con encerrarlos en una habitación con un tanque de gas abierto, algo que los pondría en riesgo incluso de muerte ante la exposición al gas e intoxicarse.

¡Una tragedia en #Iztapalapa!



Los integrantes de una familia, entre ellos un menor de aproximadamente 4 años, fueron encontrados sin vida por una supuesta inhalación de gas.https://t.co/upzghRdehk pic.twitter.com/7qOfjzYhhC — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 29, 2025

Padre acusado de golpear a sus hijos había sido detenido antes

Información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) señala que el sujeto cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la por delitos contra la salud y cohecho en el año 2023.

Este viernes 5 de diciembre de 2025 se dio a conocer su nuevo arresto en calles de la alcaldía Iztapalapa, al oriente de la CDMX.

Los policías lo detuvieron porque al parecer golpeó a sus hijos menores de edad y los amenazó con dejar salir el gas de un cilindro.

Hijos golpeados por su padre tienen 14 y 16 años

Los oficiales acudieron a una unidad habitacional ubicada en las calles Década Nacional y Enrique Contel, luego de ser informados de un reporte de violencia familiar.

Cuando los policías de la SSC CDMX llegaron, una joven denunció que, momentos antes, su padre golpeó a sus hermanos, un adolescente de 16 años y una mujer 14 años de edad, los encerró en su habitación y los amenazó con abrir la válvula de un tanque de gas.

Padre golpeador acaba en el MP en CDMX

De inmediato y con las medidas precautorias necesarias, los policías ingresaron a la vivienda y en una rápida acción detuvieron al posible responsable, quien manipulaba el tanque de gas.

Una vez que resguardaron la integridad física de los menores de edad y que verificaron que la llave del cilindro estaba cerrada, a petición de la denunciante, al hombre de 45 años de edad, los policías le leyeron sus derechos constitucionales y lo pusieron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

