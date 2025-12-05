Detienen a tres presuntos extorsionadores armados en Iztapalapa tras ataque a trabajador

Tres hombres, presuntamente extorsionadores, atacaron a un ciudadano a balazos por no pagar “cuota” en la alcaldía Iztapalapa, fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX).

Entre los arrestados se encuentra un sujeto con tres ingresos previos al Sistema Penitenciario capitalino por distintos robos.

Le disparan por no dar "cuota" en Iztapalapa

El hecho ocurrió el 3 de diciembre, cuando operadores del C2 Oriente alertaron a policías que realizaban labores de vigilancia en la colonia Paraje San Juan sobre una persona lesionada en el cruce de Eugenio Girón y Marcos Landín.

Cuando llegó la policía hallaron a un hombre de 40 años con manchas de sangre debido a un ataque con una arma de fuego, por lo que solicitaron apoyo médico.

#BoletínSSC | #DETENIDOS | En relación a un hecho en el cual una persona fue lesionada con disparos de arma de fuego, ocurrido el 03 de diciembre, personal de la #SSC detuvo a tres sujetos señalados como probables responsables, en posesión de varias dosis de aparente droga y un… pic.twitter.com/A2Q4hMbHlQ — SSC CDMX (@SSC_CDMX) December 4, 2025

La víctima declaró que momentos antes un grupo de personas llegó a su lugar de trabajo para exigirle dinero en efectivo a cambio de no atentar contra su vida; al negarse, comenzaron a dispararle y huyeron en motocicleta.

Paramédicos de Protección Civil lo diagnosticaron con una herida de bala en la pierna derecha y lo trasladaron a un hospital.

Detienen a presuntos extorsionadores en Iztapalapa

Con la descripción de los agresores, los policías implementaron un operativo de búsqueda y localizaron, dentro de una unidad habitacional cercana, a tres personas que coincidían con las características mencionadas.

Los sujetos se encontraban manipulando bolsitas plásticas utilizadas para la venta de narcóticos, por lo que fueron sometidos a una revisión conforme al protocolo policial. Durante la inspección se les aseguraron:



Un arma de fuego corta con cargador

11 cartuchos útiles

Dos casquillos

47 bolsitas con una hierba verde similar a la marihuana

75 dosis de una sustancia parecida al crystal en piedra

Tres teléfonos celulares

Los detenidos, de 27 y dos de 36 años, fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente. Tras el cruce de información, se confirmó que uno de los hombres de 36 años tiene tres ingresos al Sistema Penitenciario por robo en distintas modalidades, mientras que el detenido de 27 años cuenta con una presentación ante el Juez Cívico por delitos contra la salud.