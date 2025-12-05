Marchas CDMX: Guía completa de bloqueos hoy | Manifestantes en metro Chabacano
Consulta la lista de marchas y bloqueos programados hoy, viernes 5 de diciembre de 2025, en CDMX. Entérate de los horarios, rutas y afectaciones viales.
¡Toma tus precauciones! Sigue este minuto a minuto EN VIVO sobre las marchas y concentraciones en CDMX durante esta jornada. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México da a conocer las movilizaciones y marchas previstas durante la jornada de hoy viernes.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene informado acerca de qué vialidades pueden resultar afectadas, así como de cuáles serán las movilizaciones y marchas en CDMX; todo para que te sea más fácil planear tu camino hoy 5 de diciembre de 2025; ¿habrá carreteras bloqueadas?
Liberan circulación en Poniente 114 y Norte 11
El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa que se restablece la circulación de Poniente 114 y Norte 11, en la colonia Magdalena de las Salinas.
Se restablece la circulación de Poniente 114 y Norte 11, col. Magdalena de las Salinas, alcaldía Gustavo A. Madero, luego de manifestantes.
Bloqueo en Fray Servando Teresa de Mier
El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa manifestantes bloquean la circulación de Fray Servando Teresa de Mier, esto es justo a la altura de Bolívar. La alternativa vial es Chimalpopoca y Eje 2 Sur.
#PrecauciónVial | Manifestantes bloquean la circulación de Fray Servando Teresa de Mier a la altura de Bolívar, alcaldía Cuauhtémoc. #AlternativaVial Chimalpopoca y Eje 2 Sur.
¡Toma nota! Peregrinos rumbo a la Basílica de Guadalupe
El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México recomienda ante el arribo de peregrinos de distintas zonas del país, así como turistas extranjeros a la Basílica de Guadalupe.
Ante el arribo de #Peregrinos de distintas partes del país, así como turistas extranjeros a la #BasílicaDeGuadalupe, la #SSC emite algunas recomendaciones para los #Automovilistas:
Incendio en Periférico y Eduardo Molina
¿Qué pasa en Eduardo Molina? El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), de la Ciudad de México, señala que servicios de emergencia trabajan por incendio de pastizal sobre Periférico y Eduardo Molina, La alternativa vial es Canal Desfogue.
🔥🚒 Servicios de emergencia trabajan por incendio de pastizal sobre Periférico y Eduardo Molina, colonia Nueva Atzacoalco, @TuAlcaldiaGAM.

Alternativa vial: 🔀 Canal Desfogue.

📹 #OjosDeLaCiudad

📲#911CDMX #C5OjosDeLaCDMX
Alternativa vial: 🔀 Canal Desfogue.
📹 #OjosDeLaCiudad
📲#911CDMX #C5OjosDeLaCDMX pic.twitter.com/8ptx7hLONk
¡Toma precauciones! Se estiman estos bloqueos en carreteras de México
¿Viernes de bloqueos? El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa que durante hoy viernes se prevé arribo de manifestantes en diferentes carreteras de México:
Carretera México-Pachuca
-Carretera México-Cuernavaca
-Carretera México-Puebla
-Carretera México-Toluca
-Carretera México-Querétaro.
#PrecauciónVial | Durante el día se prevé arribo de manifestantes en diferentes carreteras como son:
Concentración de manifestantes en San Antonio Abad
El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa sobre una concentración de manifestantes en las inmediaciones del metro “Chabacano”, en la Calzada de San Antonio Abad, en la colonia Obrera; ¿hay afectaciones en las líneas del Metro?
#PrecauciónVial | Se espera concentración de manifestantes a las 06:30 horas en Calz. San Antonio Abad, col. Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.
Manifestaciones y movilizaciones de hoy 5 de diciembre de 2025
¿Cuántas marchas hoy? Conforme a la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), hoy viernes 5 de diciembre de 2025, se tienen previstas 6 concentraciones y 12 eventos de esparcimiento en diversos puntos de la CDMX.
#CiudadSegura |📱Consulta la agenda de movilizaciones programadas para este viernes 05 de diciembre en la #CiudadDeMéxico.👮♀️📒

🔎 Ingresa a: https://t.co/bgKCeDlz3q
🔎 Ingresa a: https://t.co/bgKCeDlz3q pic.twitter.com/SJPMCiGGTV