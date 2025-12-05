Logo InklusionSitio accesible
Avance LENTO en Línea 3 y estaciones cerradas en la Línea 2 del Metro CDMX; toma tus precauciones

No llegues tarde a tus actividades cotidianas y consulta nuestro minuto a minuto sobre el avance de trenes de las 12 Líneas del Metro CDMX para este viernes.

Escrito por: Ollinka Méndez

Metro CDMX
Minuto a minuto del avance del Metro CDMX HOY.|Metro CDMX

Fuerza Informativa Azteca trae para ti el minuto a minuto sobre el avance del Metro CDMX. Conoce si hay estaciones cerradas o algún percance que pueda afectar tus actividades este viernes 5 de diciembre 2025.

Afluencia alta y marcha lenta en Línea 3

Si viajas en el Metro CDMX toma en cuenta que se reporta avance lento de la Línea 3 del Metro CDMX.

Avance lento en Línea 2; retiran a persona de las vías

El Metro CDMX informó que debido a maniobras para retirar a una persona de las vías, el avance de la Línea 2 es lento.

Estaciones cerradas del Metro CDMX HOY

Varias estaciones clave del servicio de metro en el centro de la ciudad se encuentran temporalmente fuera de servicio hasta que se emita un comunicado oficial indicando su reapertura.

Las terminales afectadas son Zócalo/Tenochtitlan, Allende y Pino Suárez, que dan servicio a las Líneas 1 y 2.

Si tu destino se encuentra en la zona central, te sugerimos considerar rutas alternativas para tu traslado. Puede utilizar las siguientes estaciones:

  • Bellas Artes (que conecta las Líneas 2 y 8)
  • San Juan de Letrán (de la Línea 8)

Por favor, toma tus precauciones y planifica tu trayecto con antelación para evitar contratiempos.

Retrasos en Línea B

Esta mañana se reporta avance lento en la Línea B del Metro CDMX; toma tus precauciones.

