Avance LENTO en Línea 3 y estaciones cerradas en la Línea 2 del Metro CDMX; toma tus precauciones
No llegues tarde a tus actividades cotidianas y consulta nuestro minuto a minuto sobre el avance de trenes de las 12 Líneas del Metro CDMX para este viernes.
Fuerza Informativa Azteca trae para ti el minuto a minuto sobre el avance del Metro CDMX. Conoce si hay estaciones cerradas o algún percance que pueda afectar tus actividades este viernes 5 de diciembre 2025.
EN VIVO
Afluencia alta y marcha lenta en Línea 3
Si viajas en el Metro CDMX toma en cuenta que se reporta avance lento de la Línea 3 del Metro CDMX.
Otra vez problema con la línea 3 🤬— Oscar J. Zacarías Lara (@zalaosj) December 5, 2025
Avance lento en Línea 2; retiran a persona de las vías
El Metro CDMX informó que debido a maniobras para retirar a una persona de las vías, el avance de la Línea 2 es lento.
Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 2, después de realizar maniobras para retirar a una persona ajena al Sistema en zona de vías. Respeta la línea amarilla de seguridad y por ningún motivo bajes a las vías.— MetroCDMX (@MetroCDMX) December 5, 2025
Estaciones cerradas del Metro CDMX HOY
Varias estaciones clave del servicio de metro en el centro de la ciudad se encuentran temporalmente fuera de servicio hasta que se emita un comunicado oficial indicando su reapertura.
Las terminales afectadas son Zócalo/Tenochtitlan, Allende y Pino Suárez, que dan servicio a las Líneas 1 y 2.
Si tu destino se encuentra en la zona central, te sugerimos considerar rutas alternativas para tu traslado. Puede utilizar las siguientes estaciones:
- Bellas Artes (que conecta las Líneas 2 y 8)
- San Juan de Letrán (de la Línea 8)
Por favor, toma tus precauciones y planifica tu trayecto con antelación para evitar contratiempos.
#AvisoMetro: Las estaciones Zócalo/ Tenochtitlan, Allende y Pino Suárez (Líneas 1 y 2), permanecen cerradas hasta nuevo aviso. Para dirigirte a la zona centro, puedes usar como alternativas las estaciones: Bellas Artes (Líneas 2 y 8) y San Juan de Letrán (Línea 8). Toma…— MetroCDMX (@MetroCDMX) December 5, 2025
Retrasos en Línea B
Esta mañana se reporta avance lento en la Línea B del Metro CDMX; toma tus precauciones.
Buen día, si va a continuar el servicio en la línea B ? Tan solo en dos estaciones ya acumula 33 minutos sin movimiento.— Paco S. (@DhaJavier1) December 5, 2025