Avance LENTO en Línea 3 y estaciones cerradas en la Línea 2 del Metro CDMX; toma tus precauciones

Varias estaciones clave del servicio de metro en el centro de la ciudad se encuentran temporalmente fuera de servicio hasta que se emita un comunicado oficial indicando su reapertura.

Las terminales afectadas son Zócalo/Tenochtitlan, Allende y Pino Suárez, que dan servicio a las Líneas 1 y 2.

Si tu destino se encuentra en la zona central, te sugerimos considerar rutas alternativas para tu traslado. Puede utilizar las siguientes estaciones:

Bellas Artes (que conecta las Líneas 2 y 8)

San Juan de Letrán (de la Línea 8)

Por favor, toma tus precauciones y planifica tu trayecto con antelación para evitar contratiempos.