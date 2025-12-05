El robo de autopartes se ha vuelto un delito común en diversas partes del país, pero en el municipio de Ecatepec, Estado de México, tres presuntos ladrones que quitaron el faro a un automóvil fueron detenidos cinco minutos después de haberlo hecho.

En esta ocasión, tres personas acusadas de desprender un faro a un vehículo en la colonia San Agustín, fueron arrestados y la pieza robada fue recuperada al ser encontrada en un vehículo en el que huían.

Un criminal que actuó con total impunidad



Pese a la presencia de cámaras de seguridad en un predio de la colonia Roma, #CDMX, un sujeto fue visto robando el espejo de un automóvil.



Al escuchar un ruido, el dueño del vehículo salió para encarar al delincuente, sin embargo, no… pic.twitter.com/jJHTtK44ln — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 5, 2025

Denuncia ciudadana alertó del robo de un faro en Ecatepec

La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec reportó que policías del Sector 20 detuvieron a tres personas por el delito de robo de autopartes tras atender de manera inmediata una denuncia ciudadana.

Oficiales que patrullaban sobre la Avenida Piedad, fueron alertados por vecinos, quienes señalaron un vehículo gris marca Mercedes Benz, cuyos tripulantes acababan de robar el faro de un vehículo Volkswagen Beetle blanco.

Una vez que tuvieron a la vista el automóvil en donde iban los presuntos responsables, se acercaron y detuvieron a los tripulantes del vehículo Mercedes Benz.

Luego de una inspección al automóvil, los policías municipales encontraron en la cajuela de la unidad el faro que momentos antes habían robado.

En 15 minutos, ladrones de autopartes en Ecatepec acabaron en el Ministerio Público

Los hechos ocurrieron a las 4:15 horas y cinco minutos después, a las 4:20 horas, los tres implicados fueron asegurados.

Los detenidos fueron identificados como Mauro Rafael “N”, 30 años; Brenda Samara “N”, de 32 años y un menor de 15 años.

A las 4:30 horas quedaron a disposición del Ministerio Público de San Agustín de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) donde se inició la carpeta de investigación por robo de autopartes.

Durante la puesta a disposición, fue asegurado el vehículo Mercedes Benz, modelo 2018, así como el faro robado y herramienta presuntamente utilizada para cometer el delito.

En tanto, la víctima acudió al Ministerio Público para formalizar su denuncia.

