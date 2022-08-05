Viktor Bout, también conocido como “El mercader de la muerte” es un traficante de armas ruso que fue encarcelado en Estados Unidos (EU) por posibles canjes con ciudadanos estadunidenses. Hoy sirvió como moneda de cambio con Rusia para dejar en libertad a la basquetbolista Brittney Griner.

Con 55 años de edad, Viktor Bout, era uno de los hombres más buscados del mundo por múltiples acusaciones de tráfico de armas.

En 2008 “El mercader de la muerte” fue capturado cuando un grupo de agentes encubiertos de EU se hicieron pasar por representantes de las guerrillas de las FARC de Colombia para negociar la compra de armas. Después fue detenido por la policía de Tailandia.

Viktor Bout fue extraditado a EU donde enfrentó varios cargos como conspiración para apoyar terroristas, conspiración para matar estadunidenses y lavado de dinero.

|Reuters

La detención y extradición del traficante de armas ruso se realizó en medio de disputas diplomáticas entre Rusia y Estados Unidos, pues Moscú aseguraba que "El mercader de la muerte" era inocente y que su caso estaba cargado políticamente.

A pesar del conflicto entre EU y Rusia, Viktor Bout fue declarado culpable en 2012 y las autoridades lo sentenciaron a 25 años de prisión, la pena mínima. Desde entonces Rusia ha buscado recuperarlo.

EU cambió a Viktor Bout por Brittney Griner

Hace unos meses, Antony Blinken, secretario de Estados de Estado de EU, dijo que se acercaron al gobierno de Rusia para hacer “una oferta sustancial” e intercambiar a “El mercader de la muerte” por la basquetbolista Brittney Griner y el exmarine Paul Whelan.

Posteriormente dijo sostuvo una “conversación franca y directa” por teléfono con su homólogo de Rusia, Sergey Lavrov, para presionarlo y que aceptara la oferta de cambio.

Blinken se negó a decir qué estaba ofreciendo EU a cambio de Griner y Whelan. Una fuente familiarizada con la situación confirmó un informe de CNN que Washington estaba dispuesto a intercambiar al “El mercader de la muerte” como parte de un trato.

Meses después, y cuando habían sentenciado de Griner a nueve años de prisión, las autoridades de EU lograron cambiar a la basquetbolista por "El mercader de la muerte".

