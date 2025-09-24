Luego de la explosión de la pipa de gas en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, las autoridades dieron a conocer la instalación de módulos para que las víctimas puedan acudir e informarse sobre el cálculo de la reparación del daño.

¡Una pesadilla!



Fue grabado el MOMENTO EXACTO de la explosión de una pipa de gas en el puente de La Concordia en #Iztapalapa, en la #CDMX



Al menos 18 personas resultaron heridas.https://t.co/g8IxxHnuqT pic.twitter.com/UklZzT2Jle — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 10, 2025

Trece días después de la tragedia de Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México (CDMX), el último reporte de la Secretaría de Salud, con corte a las 10:17 horas, establece que 29 personas perdieron la vida, 16 personas continúan hospitalizadas recibiendo atención médica y 39 ya fueron dadas de alta.

⚠️Compartimos la información actualizada sobre el incidente ocurrido en #Iztapalapa:



16 personas continúan hospitalizadas recibiendo atención médica



39 ya fueron dadas de alta



Lamentablemente, 29 perdieron la vida



Acompañamos con respeto y solidaridad a las familias… pic.twitter.com/N1r0GghZJF — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) September 23, 2025

Módulos de apoyo a víctimas de explosión de pipa de gas en Iztapalapa

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX afirmó que da acompañamiento legal, psicológico y social a las víctimas por medio de agencias del Ministerio Público móviles en hospitales, un módulo presencial y una línea telefónica de atención.

En cuanto a la reparación del daño para las víctimas, informó que se instalaron unidades móviles del Ministerio Público en los hospitales con mayor concentración de personas afectadas.

Víctimas de la explosión en Iztapalapa podrían necesitar tratamiento por hasta 15 años: cirujano

En conferencia de prensa encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, la fiscal general de la CDMX, Bertha Alcalde Luján, detalló que con el fin de recopilar entrevistas para acreditar la identidad de cada una de las víctimas, así como integrar información y documentación para la estimación de los montos de reparación del daño, se instalaron unidades móviles en:

Hospital General “Dr. Rubén Leñero”

Ubicación: Calle Salvador Díaz Mirón 344, Un Hogar Para Nosotros, alcaldía Miguel Hidalgo



Ubicación: Calle Salvador Díaz Mirón 344, Un Hogar Para Nosotros, alcaldía Miguel Hidalgo Hospital Magdalena de las Salinas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Ubicación: Avenida Fortuna, Magdalena de las Salinas, alcaldía Gustavo A. Madero



Ubicación: Avenida Fortuna, Magdalena de las Salinas, alcaldía Gustavo A. Madero Instituto Nacional de Rehabilitación “Luis Guillermo Ibarra Ibarra”

Ubicación: Calzada México-Xochimilco 289, colonia Arenal de Guadalupe, alcaldía Tlalpan

También existe otro módulo en Dr. Río de la Loza 156, 5º piso, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, donde también se brinda apoyo legal, psicológico y social.

En tanto, se habilitó para víctimas y familiares —incluidas aquellas personas cuyos vehículos o inmuebles resultaron dañados— la Línea única de atención: 55 4609 4432, para resolver dudas y mantener comunicación directa con los asesores jurídicos asignados.