¡Atrapado! Niño se queda atorado en una máquina de peluches en NL

Lo que parecía ser una buena idea entre hermanos terminó en preocupación para sus padres, luego de que la tarde del lunes un niño ingresó a una máquina de peluches y quedó atorado. Los hechos ocurrieron en un supermercado de Nuevo León (NL); elementos de Protección Civil de Santa Catarina, llegaron al lugar para atender la emergencia.

¿Qué paso con el niño que quedó atorado en una máquina de peluches?

Un menor de edad provocó la movilización de elementos del Grupo de Jaguares de Protección Civil de Santa Catarina, luego de que ingresó a una máquina de peluches.

El incidente ocurrió la tarde noche del lunes en la colonia La Fama, sobre la avenida Bulevar Gustavo Díaz Ordaz, donde el niño identificado como Dorlan Alexander, de 8 años, se metió a la puerta donde salen los peluches.

De acuerdo con los primeros reportes, su hermanita fue quien se percató de que ya no podía salir, por lo que fue con sus padres para alertarlos sobre la situación; ante la emergencia, solicitaron el apoyo de los rescatistas.

😱La tarde del lunes se registró la movilización de cuerpos de auxilio en Soriana La Fama, en el municipio de #SantaCatarina, Nuevo León, tras el reporte de un #menor #atrapado en una máquina de juegos.



De acuerdo con la información oficial, al arribar los equipos de emergencia…

Al llegar al supermercado, los elementos de Protección Civil encontraron que el niño ya había logrado salir por sus propios medios. Tras una valoración, confirmaron que se encontraba en buen estado de salud y sin lesiones.

Finalmente, todo quedó en un susto para la familia y en una curiosa anécdota que el pequeño podrá contar el resto de su vida.

Clavados en medio de las lluvias e inundaciones en Guadalajara

Otra situación que quedará como anécdota fue la de un grupo de jóvenes que, en medio de las fuertes inundaciones que afectaron a Guadalajara, convirtieron el agua acumulada en escenario de diversión al realizar una competencia de clavados en los charcos.

En el video que circula en redes sociales, se observa cómo los jóvenes se colocan sobre una banqueta alta, ubicada frente al fondo de un estacionamiento que, aparentemente, pertenece a un mercado.

🤣 TRABAJADORES DEL MERCADO DE ABASTOS DE GUADALAJARA ARMAN SUS "OLIMPIADAS" GRACIAS A LA LLUVIA 🌧🌊



🔴 Asi fue como un grupo de trabajadores del Mercado de Abastos de #Guadalajara, #Jalisco, aprovecharon las #inundaciones provocadas por la #lluvia de este miércoles para…

Desde esa altura, se lanzan al agua con saltos y movimientos que llaman la atención por las personas que están al rededor de los clavados, aunque sin tomar medidas de seguridad adecuadas, ya que la profundidad del agua no es considerable, porque se ve que alcanza apenas la mitad de las llantas de los automóviles estacionados, lo que podría incrementar el riesgo de lesiones si alguno de los movimientos saliera mal.

Estos videos compartidos en redes sociales, se observa como las personas buscan formas de divertirse incluso en medio de situaciones complicadas como las inundaciones, dando un giro inesperado a un problema que normalmente genera preocupación.