¡Se hizo justicia! Cae uno por asalto a combi en Naucalpan; se llevaron hasta las mochilas de estudiantes

No le duró mucho el gusto de andar libre en la calle, pues un sujeto señalado de presuntamente asaltar a los pasajeros de una unidad de transporte público en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México, fue detenido por autoridades de la entidad, quienes lograron recuperar las pertenencias de las víctimas.

El asalto se dio a conocer a través de redes sociales, el cual ocurrió sobre la carretera Naucalpan-Toluca, en el municipio mexiquense de Naucalpan. En la grabación se observa que uno de ellos sacó un arma de fuego y cortó cartucho, y enseguida otros dos cómplices comenzaron a despojar de sus cosas a los pasajeros, entre ellos, dos mujeres que imploran para que no les quiten sus mochilas.

VIDEO: Así fue el asalto a los pasajeros de una combi en Naucalpan

Una joven rogó a uno de los ladrones que no se llevara sus cosas porque ahí traía sus apuntes escolares, sin embargo, el ladrón la ignoró y terminó arrebatándole sus cosas. “No, mi mochila no. Deme mi monedero, por favor. Vienen mis apuntes”, dice. En ese momento, otra joven también pidió que no le quitaran sus pertenencias; “déjame los libros, por fa”, expresó.

Menos de un minuto les tomó a tres delincuentes asaltar a los pasajeros de una unidad del transporte público en calles de #Naucalpan, en el #Edomex



Los hechos quedaron grabados y se puede ver a una pasajera rogando para que no se lleven sus apuntes.https://t.co/qQMuMwOv1P pic.twitter.com/ZYSr9H39ma — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 29, 2024

Ladrones huyeron en una camioneta tras asaltar combi

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó este miércoles 29 de mayo que elementos de la dependencia detuvieron a un hombre identificado como Diego “N”, por su probable intervención en el robo a estudiantes ocurrido en una unidad transporte público en el municipio de Naucalpan, donde les arrebataron sus mochilas que contenían útiles escolares.

MOCHILAS RECUPERADAS. Elementos de la #FiscalíaEdoméx detuvieron a Diego "N", por su probable intervención en el robo a estudiantes ocurrido en una unidad transporte público en el municipio de #Naucalpan, Estado de México, donde a través del uso de medios violentos les… pic.twitter.com/jlZsc6oy28 — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) May 30, 2024

Tras darse a conocer los hechos, el Ministerio Público inició una investigación de oficio que permitió la detención de uno de los posibles ladrones y la recuperación de los objetos robados durante el atraco. Asimismo, la institución detalló que se aseguró una camioneta Ford tipo Windstar blanca en la que presuntamente este sujeto huyó con dos individuos más luego del evento.