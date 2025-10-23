Cuatro días después del histórico y vergonzoso robo de joyas históricas del Museo del Louvre en París, Francia, en redes sociales divulgaron un video inédito que muestra cómo los ladrones pudieron ingresar al recinto y escapar.

Cabe recordar que el domingo 19 de octubre de 2025, un grupo de entre tres y cuatro personas usaron un camión, el cual tenía una grúa en la parte trasera, con el fin de subir al segundo piso y llegar a la Galería Apolo, para llevarse el botín millonario.

VIDEO INÉDITO: Así usaron la grúa y la plataforma para escapar del Louvre

En las imágenes divulgadas este jueves 23 de octubre de 2025 es posible apreciar al menos dos criminales, quienes van encapuchados y con vestimentas oscuras. Uno de ellos usa un chaleco fluorescente y otro más lleva un casco de motocicleta.

Los sujetos bajan lentamente en una plataforma elevadora, la cual está asegurada al camión. La estructura está enganchada en la fachada que da al río Sena.

🎥💎 Nuevo video revela cómo huyeron los ladrones del Museo del #Louvre



Se les ve bajando tranquilamente por la plataforma del camión robado usado en el crimen.



📍 El robo ocurrió el domingo pasado en París; hasta ahora no hay rastro de las ocho joyas sustraídas.… pic.twitter.com/XYdk3prZZy — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 23, 2025

Del camión a las motocicletas: La cronología de la huida

Tras la huida, los ladrones cambiaron de vehículo y abordaron motocicletas eléctricas. Las herramientas que usaron para dar el golpe, como esmeriladoras para romper el vidrio del Museo del Louvre, quedaron abandonadas en la calle.

Aunque en el escape, los sujetos abandonaron una corona, aun así lograron escapar con al menos ocho joyas, las cuales estiman un valor de 100 millones de dólares. Hasta el momento, no hay rastro de los criminales ni personas detenidas por este golpe.

El sentido del humor alemán: El fabricante de la grúa aprovecha el robo para publicidad

En este contexto, en el cual los políticos franceses de oposición han calificado de vergonzoso el robo al Museo del Louvre, el fabricante alemán de la grúa usada por los criminales aprovechó el momento para hacerse publicidad de una forma ingeniosa.

“Cuando necesitas hacer las cosas rápido” dice el anuncio, el cual muestra la plataforma elevadora del tipo Agilo, usada por los ladrones para llegar al segundo piso.

Alexander Boecker, director ejecutivo del fabricante de grúas Boecker, y su esposa decidieron anunciarlo en redes sociales. Las reacciones que obtuvieron, según él, fueron positivas; algunas personas del extranjero incluso lo felicitaron por el sentido del humor que tienen los alemanes, “después de todo”, declaró a la agencia de noticias Reuters.

