Sujetos armados atacan comandancia municipal en Ciudad del Maíz, San Luis Potosí: hay un policía muerto

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) inició una investigación sobre un violento suceso ocurrido la madrugada de este sábado en el municipio de Ciudad del Maíz. Alrededor de las 5:00 a.m., una comandancia de la policía municipal fue atacada por un grupo de individuos armados. Los atacantes utilizaron armas de grueso calibre durante la agresión.

Peritos y agentes de la Policía de Investigación (PDI) se trasladaron al lugar de los hechos para llevar a cabo las primeras diligencias. La fiscalía potosina trabaja de forma coordinada en las indagatorias para identificar y establecer a los responsables de este ataque.

Un policía municipal falleció y otro resultó gravemente herido en el violento ataque

Los últimos reportes indican que un policía municipal falleció en el incidente, y otro agente resultó con heridas graves. La muerte del oficial fue dada a conocer minutos después de la agresión. Se maneja la información de que el oficial fallecido fue identificado por un alias. Por su parte, el segundo agente fue trasladado de emergencia a un hospital, donde su estado de salud permanece bajo pronóstico reservado.

SUJETOS ARMADOS ATACAN A POLICIA MUNICIPAL EN #ciudadDelMaiz ¿Se acabo la tregua de algun cartel con los municipales? Esto paso en #SLP Donde Nunca pasa nada pic.twitter.com/23Z2Ngr5hF — menchixa (@TgiOx066) September 20, 2025

Testigos describieron el asalto como rápido y violento, con múltiples disparos dirigidos contra los oficiales de servicio. La agresión se registró frente a la comandancia, ubicada en el bulevar principal de la localidad.

Además de las investigaciones, las autoridades locales han desplegado un operativo de seguridad para controlar la situación y reforzar la tranquilidad de la población. Se ha hecho un llamado a los ciudadanos para mantener la calma mientras se implementan acciones para proteger a los habitantes y prevenir futuros incidentes.