Macabro descubrimiento en Chiapas: Más restos humanos y signos de violencia en Tuxtla

Un macabro hallazgo conmocionó a los residentes de la colonia Terán, ubicada en el sector poniente de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en las primeras horas de esta mañana. Los equipos de emergencia y seguridad respondieron a un aviso que alertaba sobre la presencia de restos humanos en las inmediaciones de unos contenedores de basura, desatando una intensa movilización en la zona.

El cuerpo de una mujer muestra signos de violencia y mutilación

Al llegar al lugar, los agentes de la policía local confirmaron el descubrimiento. El cuerpo, que presuntamente pertenece a una mujer, mostraba signos evidentes de violencia, incluyendo mutilación y señales de haber sido sometido a tortura. El cadáver fue encontrado en un estado que sugiere un acto de extrema violencia.

Mientras se llevaban a cabo las primeras diligencias para asegurar la escena, la investigación tomó un giro aún más sombrío. Los oficiales encargados del operativo extendieron su búsqueda a otros contenedores de desechos en la misma cuadra, donde encontraron más restos humanos. Este segundo hallazgo llevó a las autoridades a acordonar una zona más amplia, permitiendo que el personal forense y de investigación trabajara sin interrupción para recolectar todas las evidencias pertinentes.

La investigación se expande tras el descubrimiento de más restos humanos en la zona

Las autoridades competentes han iniciado una exhaustiva investigación para esclarecer este atroz crimen. Las pesquisas iniciales se centran en la identificación de la víctima y en la búsqueda de más pistas que puedan llevar a los responsables de este acto. Aunque se rastreó la zona en busca de otros hallazgos, hasta el momento no se ha reportado la localización de más cuerpos.