Localizan sin vida a coordinador operativo de Pemex en Boca del Río, Veracruz

La incertidumbre terminó para la familia de José Luis García Morales, coordinador operativo de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Boca del Río, Veracruz.

Hallan sin vida al coordinador operativo de Pemex en Veracruz

Tras 18 días de búsqueda , autoridades confirmaron el hallazgo del coordinador sin vida en circunstancias, hasta ahora, desconocidas.

De acuerdo con los reportes, el funcionario, de 46 años, desapareció el 1 de septiembre, fecha en la que avisó a sus familiares que viajaría hacia Xalapa después de concluir su jornada laboral en las oficinas de Pemex en Boca del Río.

Los reportes preliminares dieron a conocer que su vehículo fue localizado en Paso de Ovejas, a tan solo 30 minutos del puerto de Veracruz.

Agradecemos su colaboración por la localización del C. J.L.G.M., lamentablemente fue localizado sin vida.#Xalapa #BocaDelRío pic.twitter.com/Jgz8kSXdiN — Comisión Estatal de Búsqueda Veracruz (@cebver) September 19, 2025

Fue entonces cuando sus familiares acudieron a la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB) para denunciar la desaparición. Desde el 3 de septiembre se activó la ficha de búsqueda con sus datos y fotografía, que circuló ampliamente en medios y redes sociales.

Este viernes la Comisión Estatal de Búsqueda emitió un comunicado en el que informó la localización del funcionario, lamentablemente sin vida. “Agradecemos su colaboración por la localización del C. J.L.G.M.; lamentablemente fue localizado sin vida”, publicó en sus redes sociales.

Asesinan a tiros a Ignacio Pablo Sánchez, exalcalde de Morena de Santiago Sochiapan, Veracruz

La noche del miércoles 17 de septiembre fue asesinado a balazos Ignacio Pablo Sánchez, expresidente municipal de Santiago Sochiapan y excandidato del Partido del Trabajo (PT) a la presidencia municipal para el periodo 2026–2029.

El ataque ocurrió dentro de un inmueble de la propiedad del exalcalde, ubicado en un tramo carretero que conecta con la comunidad de Sochiapan.

FGE INICIA INVESTIGACIÓN TRAS HECHOS OCURRIDOS EN SANTIAGO SOCHIAPAN pic.twitter.com/xPJk08eb51 — FGE Veracruz (@FGE_Veracruz) September 18, 2025

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos alertaron al ‘911' sobre detonaciones de arma de fuego. Al llegar al lugar, elementos policiales localizaron los cuerpos sin vida del exalcalde y de su colaborador aún sin identificar de manera oficial, ambos con lesiones provocadas por proyectiles de arma de fuego.

El sitio fue resguardado por la Policía Municipal, mientras que la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano desplegaron un operativo en la zona.