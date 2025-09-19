ALERTA AMBER: Dos bebés desaparecieron en el Edomex; uno es recién nacido

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) solicitó la colaboración urgente de la ciudadanía para localizar a dos bebés, Valentina Geraldine Gayosso Lugo, de apenas un mes de nacida, y Lázaro Flores Villegas, de 11 meses, quienes desaparecieron en diferentes municipios del Edomex y provocaron el encendido de la Alerta Amber.

Por ambos casos se activó el protocolo de búsqueda para menores desaparecidos con el agravado de tener menos de un año de edad, ya que al tratarse de lactantes, su integridad se considera en riesgo inminente. A continuación, se detallan los casos para buscar a los desaparecidos. Recuerda que cada minuto cuenta y toda ayuda es bienvenida:

Sustraen a Valentina, bebé de un mes, en Tecámac

Valentina Geraldine Gayosso Lugo, de tan solo un mes de edad, fue reportada como desaparecida desde el pasado domingo 14 de septiembre de 2025 en el municipio de Tecámac, Estado de México.

El reporte oficial indica que la niña fue sustraída de su núcleo familiar, una de las condiciones de mayor riesgo según los protocolos. Desde ese momento, se desconoce su paradero.

Características y vestimenta:



Edad: 1 mes.

1 mes. Estatura: 1 metro (nota: puede ser un error en la ficha, se refiere a recién nacida).

1 metro (nota: puede ser un error en la ficha, se refiere a recién nacida). Cabello: Pelirrojo, lacio.

Pelirrojo, lacio. Ojos: Color oliva, medianos.

Color oliva, medianos. Tez: Blanca.

Blanca. Vestía: Mameluco color blanco y era envuelta en una cobija color café.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/JOGd3I8Szz — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) September 18, 2025

Desaparece Lázaro, de 11 meses, en Metepec

Lázaro Flores Villegas, de 11 meses, fue visto por última vez el lunes 15 de septiembre de 2025 en el municipio de Metepec.

La ficha de búsqueda señala que el niño salió de su domicilio en compañía de su mamá, y desde entonces no se tienen noticias de su ubicación, por lo que se teme que pueda ser víctima de un delito.

Características y vestimenta:



Edad: 11 meses.

11 meses. Estatura: 75 centímetros.

75 centímetros. Cabello: Castaño claro, lacio.

Castaño claro, lacio. Ojos: Café oscuro, medianos.

Café oscuro, medianos. Tez: Morena clara.

Morena clara. Vestía: Traje color rojo con un balón estampado al frente y tenis color azul marino.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/jKVT9mIBgH — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) September 18, 2025

¿Cómo llamar por una Alerta Amber? Teléfonos de emergencia en México

La FGJEM hace un llamado a la población para que, si cuenta con cualquier información sobre el paradero de Valentina o Lázaro, se comunique de inmediato. Cualquier dato es crucial para que los pequeños regresen a salvo a casa.

Teléfonos de Emergencia y Denuncia: