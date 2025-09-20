Sorprenden a hombre grabando a menores en baños de gasolinera en Matehuala, SLP

Detuvieron a un hombre en una gasolinera sobre la carretera a Matehuala, San Luis Potosí, luego de que los empleados lo sorprendieron grabando a menores en los baños públicos.

Los trabajadores retuvieron al individuo y lo interrogaron en el lugar; una persona que también estaba en la gasolinera sacó un machete mientras le exigían identificarse. El sujeto, que dijo llamarse Juan Miguel “N”, de 36 años y originario de la colonia Quintas, aseguró no portar identificación.

Durante el diálogo, el presunto responsable confesó que vendía los videos en redes sociales, a varias personas que desconocía, y que llevaba aproximadamente un mes realizando esto.

Debate entre empleados y falta de denuncia inmediata

El momento fue grabado en video y circula en plataformas digitales. En él se escucha cómo los empleados dudaban sobre si reportar el hecho a las autoridades, pues aseguraban que “lo iban a dejar ir luego, luego”.

Hasta el momento no se ha confirmado el desenlace de la situación, pero las autoridades ya investigan el caso en el que se ven violentados los menores de edad y por el cual podrían judicializarlo en las próximas horas.

Fiscalía dará seguimiento al presunto acosador de menores

La titular de la Fiscalía General del Estado, María Manuela García Cázares, informó que la denuncia fue presentada por los trabajadores y no por las víctimas directas. Aun así, precisó que la investigación puede iniciarse de oficio para determinar el destino de las imágenes captadas y establecer si existe la comisión de delitos relacionados con explotación o difusión indebida de material.

“Estamos transcurriendo las 48 horas para efecto de la investigación y establecer si vamos a judicializar. Es importante esclarecer qué ocurre con las fotografías que toman, porque eso nos da información de posibles delitos”, señaló la funcionaria.

La fiscal subrayó que aunque no se tiene un número alto de casos similares en el estado, estos incidentes permiten detectar riesgos y posibles redes que atentan contra la integridad de niñas, niños y adolescentes.

Violencia sexual infantil en México: cifras alarmantes

De acuerdo con la UNAM, en 2024 se registraron ocho mil 775 casos de infantes atendidos por lesiones de violencia sexual:



610 eran menores de cero a cinco años

1,217 tenían entre seis y 11 años

6,948 fueron adolescentes de 12 a 17 años

Del total, el 92.71% (8,136) eran mujeres, el 7.06% (620) hombres, y el 0.21% (19) no se especificó.

Estas cifras reflejan la magnitud del problema y la necesidad de implementar políticas más estrictas y eficaces para proteger a los menores en México.