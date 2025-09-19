Acribillan a menor de 17 años en Guadalajara; otro hombre fue torturado en Tlaquepaque: ZMG de Noche

Logo InklusionSitio accesible
Resumen de una noche violenta en la Zona Metropolitana de Guadalajara: un menor de 17 años fue asesinado en una riña, una mujer fue golpeada por su expareja y un joven destrozó su auto deportivo pero resultó ileso.

Escrito por: Carlos Alberto Pérez

Con información de: Rene Hernández / Azteca Guadalajara

La violencia marcó la noche del jueves y la madrugada de este viernes 19 de septiembre en la metrópoli, con un saldo trágico que incluye el asesinato de un adolescente y una brutal agresión de género. En contraste, un espectacular accidente en Periférico Norte dejó un auto deportivo desintegrado, pero a su conductor increíblemente ileso.

Asesinan a menor de 17 años tras riña en Guadalajara

La violencia juvenil cobró una vida en la colonia El Bethel, en los límites de Guadalajara y Tonalá. Tras un reporte de disparos, policías localizaron sobre la banqueta del cruce de la Avenida Malecón y la calle Bethlehem a un joven de 17 años con múltiples golpes y heridas de bala.

Paramédicos de la Cruz Verde confirmaron su muerte en el lugar. Según las primeras indagatorias, el adolescente, vecino de la zona, participó en una pelea con varios sujetos; en medio de la riña, uno de ellos sacó un arma de fuego y le disparó directamente en el tórax. La Fiscalía del Estado ya investiga el homicidio.

Mujer es brutalmente golpeada por su expareja en El Retiro

Una joven de 23 años pidió auxilio al 911 tras ser víctima de una severa agresión en su domicilio, en la colonia El Retiro de Guadalajara. Oficiales tapatíos acudieron al cruce de las calles Alameda y Eulogio Parra, donde encontraron a la mujer con múltiples contusiones y una herida sangrante en la cabeza.

La víctima señaló directamente a su expareja sentimental como el responsable, quien, tras una discusión, la habría sometido a golpes. Fue trasladada a un puesto de socorros para recibir atención médica mientras la policía busca al agresor.

Hallan a hombre torturado y baleado en Tlaquepaque

En la colonia FOVISSSTE Miravalle, en San Pedro Tlaquepaque, fue localizado un hombre de entre 30 y 40 años con graves huellas de violencia. La víctima, hallada semiinconsciente en el cruce de las avenidas Cerro del Cuatro y Teatro de las Américas, presentaba una posible fractura de mandíbula, un impacto de bala en un brazo y severos golpes en cráneo, tórax y abdomen. Debido a su estado grave, no pudo proporcionar información sobre sus atacantes.

Otro ‘milagro’ en Periférico: Joven destruye su auto deportivo y sale ileso

Un joven de aproximadamente 20 años volvió a nacer tras un aparatoso accidente en Periférico Norte, a la altura de la Avenida Las Palmas en Zapopan. Testigos aseguran que conducía su auto deportivo a más de 120 km/h cuando perdió el control y se estrelló contra un árbol.

El impacto fue tan brutal que el vehículo quedó totalmente destruido, con el motor y otras partes del chasis esparcidas en un radio de 50 metros, dañando a otros autos. Sorprendentemente, y a pesar de lo dantesco del percance, el conductor fue localizado fuera del auto y resultó completamente ileso.

