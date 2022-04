El secuestrador Andrés Caletri pide que sus juicios sean acelerados

Nicolás Andrés Caletri, considerado un secuestrador sanguinario, pide a la Suprema Corte de Justicia que los juicios que se siguen en su contra por diversos delitos sean acelerados por los jueces que llevan los casos.

Caletri López, quien se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, acusó en una carta dirigida al ministro presidente del máximo tribunal del país, Arturo Zaldívar que el Poder Judicial no ha escuchado sus peticiones de justicia pronta y expedita.

“Le hago de su conocimiento que cuando ustedes me han asignado un licenciado de oficio nunca me han venido a visitar se hacen los sordos. También que el día 21 de febrero de 2022 cumplí 22 años sin haber sido sentenciado por el Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales de Toluca, Estado de México, le he pedido unas videoconferencias y no me las ha concedido”, señaló Caletri en su escrito.

Ante esto, a través de un acuerdo, la Corte hizo un llamado al titular del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales de Toluca, Estado de México, para que se pronuncie en relación a las manifestaciones realizadas por Nicolás Caletri .

Lo anterior para garantizarle al secuestrador el derecho fundamental de acceso efectivo a la justicia pues el ministro Zaldívar carece de atribuciones para cumplir con lo solicitado en la carta enviada desde el pasado 31 de enero.

En junio de 2021 la FGR obtuvo sentencia condenatoria contra Andrés Celetri

Hace casi un año, el 22 de junio de 2021 la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia condenatoria más en contra de Nicolás Andrés Caletri López, ahora por su responsabilidad penal en los delitos de delincuencia organizada, en la modalidad de secuestro y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Lo anterior luego de que el Ministerio Público Federal presentó a un Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales las pruebas suficientes que, al ser valoradas, permitieron que el Juez dictara sentencia condenatoria de 11 años de prisión en su contra.

Desde los últimos años de la década de 1990 Caletri fue clasificado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) como de alta peligrosidad no sólo por los delitos cometidos, sino porque se fugó de varias cárceles.

Comandaba una banda que se dedicaba a secuestrar empresarios como a Elio Margolis, directivo de Chrysler en México; Manuel Beltrán Stauffer, de la cadena de hoteles Presidente; José Zaga Senado y su hijo Benjamín Zaga Buzali, industriales textileros, entre otros.

El sentenciado cuenta con al menos diez expedientes penales en su contra, así como con otra sentencia condenatoria, aparte de la dictada en junio del año pasado.

Nicolás Andrés Caletri López Fue detenido en febrero de 2000 en el estado de Oaxaca, para enfrentar las acusaciones en su contra.