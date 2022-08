Sheinbaum pide a diputados de Morena que nada los divida rumbo al 2024

La jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, convoco a diputados de Morena a mantener la unidad y que nada los divida rumbo al 2024.

Al participar en la reunión plenaria de diputados federales de su partido, Sheinbaum sostuvo que es momento del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y de la transformación que él encabeza, por lo que pidió cerrar filas.

México no está destinado a la guerra, está destinado a la paz. Sin duda, la seguridad y pacificación de nuestro país está en excelentes manos con el liderazgo de la Secretaria @rosaicela_ y al subsecretario @RicardoMeb a quienes tuve el gusto de saludar en la #PlenariaMorena. pic.twitter.com/MyNWsMNuic — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) August 25, 2022

“No hay nada, nada que nos divida, nada. La unidad de nuestro movimiento está por encima de todo. Ni el proceso de corcholatas ni ninguna otra cuestión puede poner en duda la unidad de nuestro movimiento. Tenemos la responsabilidad, la obligación de que por encima de todo está la transformación y por encima de todo está el bienestar del pueblo de México. Todos los que pertenecemos a este movimiento tenemos una tarea que es que si el Presidente hoy tiene el 70% de popularidad, en septiembre de 2024 tenga el 85% de popularidad y eso no solo es tarea de él sino de todos y de todas”, apuntó.

Sheinbaum descarta queja por violencia política de género

En el intercambio que sostuvo con diputados de Morena, le cuestionaron la posibilidad de presentar una denuncia por violencia política de género en contra de la senadora del PAN, Lily Téllez, por señalar que la jefa de Gobierno paso de mujer a corcholata, pero Sheinbaum lo descartó.

“A mí no me ofende, no sé a quién le ofenda, digo, cuando uno está seguro de sí mimo, de lo que representa y del movimiento que representamos, que vivan la corcholatas “, remató la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.