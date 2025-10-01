Que un adulto decida inscribirse a cualquier escuela suena la trama de una película de comedia o con temática inspiradora. No obstante, en Estados Unidos, pareciera más una cinta sobre crímenes, ya que un sujeto de 21 años logró estar inscrito en una preparatoria, pero con documentos falsos.

Esto sucedió en la ciudad de White Bear Lake, en Minnesota, donde un adulto, de quien no se revelaron más datos, incluso usó una identidad falsa para poder inscribirse y estudiar en la preparatoria White Bear Area.

¿Cómo se enteraron del adulto inscrito en la preparatoria en Minnesota?

El director de la preparatoria confirmó el hecho en una carta enviada a las familias de los demás estudiantes. Añadió que el sospechoso está en custodia policial y tiene prohibido ingresar a cualquier propiedad del distrito escolar. Sin embargo, esto no reduce la preocupación de los padres.

April Jorgenson, madre de tres estudiantes, expresó entre lágrimas su angustia y cuestionó cómo esta persona pudo evadir los controles de seguridad del colegio. “Estoy asustada, no entiendo cómo este hombre entró al colegio de mis hijos”, declaró a una afiliada a la cadena estadounidense CNN. Además, planteó que para ciertas actividades se requiere certificado médico y consideró que las autoridades les fallaron al aceptar los documentos falsos.

En tanto, los alumnos también se sienten afectados por la situación. Uno señaló que quienes supervisaron el tema y permitieron la falla deberían enfrentar consecuencias.

¿Por qué está detenido el adulto que se inscribió a una preparatoria en Minnesota?

Según la ley estatal, las personas pueden asistir a escuelas públicas hasta los 21 años, siempre y cuando se inscriban antes de cumplir esa edad. El caso reveló una brecha en el sistema que preocupa a la comunidad.

El representante estatal Elliott Engen, cuyo hermano asiste a la escuela, criticó duramente lo ocurrido. Solicita leyes más estrictas y pide la renuncia inmediata del superintendente del distrito. “Hay una ruptura en el sistema. Me gustaría que renunciara de inmediato y emitiera una disculpa”, afirmó.

La polémica pone en alerta a otras escuelas, que podrían revisar sus procesos de verificación. Mientras tanto, familias y estudiantes piden medidas que garanticen la seguridad de todos dentro de las instalaciones escolares.

