“Raymond” amenaza con intensas lluvias: así afectará el clima en México este fin de semana

Durante este fin de semana, el clima en México hoy 12 de octubre, se verá fuertemente afectado por la depresión tropical “Raymond” y el frente frío número 6, sistemas que provocarán un panorama de inestabilidad y con lluvias en gran parte del país.

“Raymond” ingresará al sur de Baja California Sur, generando lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje elevado, mientras que el frente frío reforzará las precipitaciones en el noroeste.

Lluvias y fuertes vientos el fin de semana

Los canales de baja presión y la onda tropical número 37 incrementarán la posibilidad de tormentas eléctricas y chubascos en regiones del centro, sur y sureste, lo que mantiene en alerta a varias entidades ante posibles inundaciones y deslaves.



Lluvias intensas con puntuales torrenciales : Sonora (oeste y centro).

: Sonora (oeste y centro). Lluvias muy fuertes con puntuales intensas : Sinaloa (norte) y Chihuahua (noroeste y oeste).

: Sinaloa (norte) y Chihuahua (noroeste y oeste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes : Durango y Chiapas.

: Durango y Chiapas. Chubascos con lluvias puntuales fuertes : Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos : Baja California, Colima, Michoacán, Zacatecas, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Tabasco.

: Baja California, Colima, Michoacán, Zacatecas, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Tabasco. Lluvias aisladas: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Hidalgo.

#Raymond se localiza a 20 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur. Más información en ⬇️https://t.co/ACuwtNRhqw pic.twitter.com/oIhaBTDac3 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 12, 2025

¿Cuál será la temperatura el 12 de octubre?

En cuanto a las temperaturas, se espera un ambiente caluroso a muy caluroso durante el día en zonas del Pacífico Sur, Golfo de México y Península de Yucatán, con máximas que podrían superar los 35 °C.



Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Baja California Sur, Sonora Chihuahua, Durango (noreste), Coahuila y Oaxaca.

: Baja California Sur, Sonora Chihuahua, Durango (noreste), Coahuila y Oaxaca. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C : Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

¿Cuál será el clima en la CDMX y Edomex?

En el Valle de México la mañana se presentará con ambiente fresco a frío y posibles bancos de niebla en zonas altas.

Por la tarde, el clima será templado a cálido, con chubascos y lluvias dispersas tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas. En la capital del país, la temperatura mínima oscilará entre 12 y 14 °C, mientras que la máxima alcanzará de 23 a 25 °C.