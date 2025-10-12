“Raymond” amenaza con intensas lluvias: así afectará el clima en México este fin de semana
El clima en México se intensifica: “Raymond” provocará lluvias torrenciales y fuertes vientos en el noroeste, mientras el frente frío 6 refuerza la inestabilidad.
Durante este fin de semana, el clima en México hoy 12 de octubre, se verá fuertemente afectado por la depresión tropical “Raymond” y el frente frío número 6, sistemas que provocarán un panorama de inestabilidad y con lluvias en gran parte del país.
“Raymond” ingresará al sur de Baja California Sur, generando lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje elevado, mientras que el frente frío reforzará las precipitaciones en el noroeste.
Lluvias y fuertes vientos el fin de semana
Los canales de baja presión y la onda tropical número 37 incrementarán la posibilidad de tormentas eléctricas y chubascos en regiones del centro, sur y sureste, lo que mantiene en alerta a varias entidades ante posibles inundaciones y deslaves.
- Lluvias intensas con puntuales torrenciales: Sonora (oeste y centro).
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Sinaloa (norte) y Chihuahua (noroeste y oeste).
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Durango y Chiapas.
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Intervalos de chubascos: Baja California, Colima, Michoacán, Zacatecas, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Tabasco.
- Lluvias aisladas: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Hidalgo.
#Raymond se localiza a 20 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur. Más información en ⬇️https://t.co/ACuwtNRhqw pic.twitter.com/oIhaBTDac3— CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 12, 2025
¿Cuál será la temperatura el 12 de octubre?
En cuanto a las temperaturas, se espera un ambiente caluroso a muy caluroso durante el día en zonas del Pacífico Sur, Golfo de México y Península de Yucatán, con máximas que podrían superar los 35 °C.
- Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora Chihuahua, Durango (noreste), Coahuila y Oaxaca.
- Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
El centro de la #DepresiónTropical #Raymond se encuentra muy cerca de la costa sur de #BajaCaliforniaSur; ocasiona #Lluvias fuertes a intensas, #Rachas de #Viento y #Oleaje elevado en el noroeste mexicano. Más información en ⬇️https://t.co/VVYNAkgh8w pic.twitter.com/5hZPRLVhbB— CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 12, 2025
¿Cuál será el clima en la CDMX y Edomex?
En el Valle de México la mañana se presentará con ambiente fresco a frío y posibles bancos de niebla en zonas altas.
Por la tarde, el clima será templado a cálido, con chubascos y lluvias dispersas tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas. En la capital del país, la temperatura mínima oscilará entre 12 y 14 °C, mientras que la máxima alcanzará de 23 a 25 °C.