Desastre en Hidalgo: más de 700 incomunicados tras deslaves y desbordamiento del río en Huehuetla

¡Huehuetla, en Hidalgo, vive horas críticas! Las intensas lluvias provocadas por el huracán “Priscilla” desataron una emergencia sin precedentes en la región: al menos 700 personas han resultado afectadas por deslaves e inundaciones por el desbordamiento del río que cruza el municipio.

Deslaves en Huehuetla: caminos bloqueados y viviendas afectadas

De acuerdo con reportes de Protección Civil de Hidalgo, el huracán “Priscilla”, tocó tierra con fuertes lluvias que arrastraron todo a su paso. Las comunidades más golpeadas son la cabecera municipal y Acuautla, en donde las corrientes de agua y lodo destruyeron caminos, además de que bloquearon calles y dejaron incomunicadas a decenas de familias.

Los deslaves afectaron viviendas, sembradíos, además de tramos carreteros, lo que ha dificultado el acceso de los equipos de rescate. Por si esto no fuera suficiente, las autoridades confirmaron que los servicios de energía eléctrica, agua potable y telefonía están colapsados en la zona.

Emergencia en Huehuetla



La furia del huracán "Priscilla" provocó el desbordamiento del río y deslaves en Huehuetla, #Hidalgo, dejando a cerca de 700 personas afectadas.



Calles bloqueadas, caminos dañados y familias incomunicadas.

“No tenemos agua ni comida”: habitantes tras deslaves en Huehuetla

Entre la desesperación, los habitantes de Huehuetla han lanzado un llamado urgente de auxilio: “No tenemos agua, ni comida… todo se lo llevó el río”, relataron pobladores de Acuautla a medios locales.

Ante este desastre natural en Hidalgo, las familias han improvisado refugios con lonas y esperan que el gobierno estatal y federal envíen apoyo humanitario con víveres, cobijas y medicamentos.

activa la Defensa Nacional el plan DNIII con elementos de tres batallones en el estado, se desplaza a comunidades incomunicadas en Huehuetla y Tianguistengo las más afectadas en las últimas horas en el estado, donde no hay acceso, ni energía eléctrica

Caminos bloqueados en Huehuetla

Julio Menchaca, gobernador de Hidalgo, informó que equipos de rescate y maquinaria pesada ya trabajan para reabrir los caminos y restablecer la comunicación terrestre, aunque las condiciones del terreno dificultan las labores. Las autoridades piden a la población mantenerse en resguardo y evitar cruzar ríos o zonas inundadas.

Seguimos trabajando para salvaguardar el bienestar de todas y todos ante las lluvias intensas en el estado.



Aquí te compartimos más recomendaciones para tu seguridad.



Recuerda que los números de emergencia siguen activos: 911.

Mientras tanto, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las lluvias continuarán en las próximas horas en la Sierra Otomí-Tepehua, lo que podría agravar la situación.

¿Qué pasa en Hidalgo? Huehuetla enfrenta ahora una doble tragedia: la pérdida material y la incertidumbre de cuándo volverá la normalidad; ¿hasta cuándo seguirán siendo los pueblos más vulnerables los que paguen el precio del cambio climático?