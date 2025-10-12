Así luce Cerecito, el príncipe que nació del fuego, después de un mes de la tragedia del Puente de la Concordia

A un mes de la tragedia, de la explosión de la pipa en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, una historia de esperanza y vida surgió entre las llamas. Cerecito, un cachorro que nació en circunstancias extremas, ha logrado conquistar los corazones de México.

Así luce Cerecito, el perrito que nació tras la tragedia del Puente de la Concordia

Su historia comenzó cuando su madre, Cereza, sobrevivió a una explosión que marcó su destino para siempre. A pesar de las heridas y el dolor, Cereza decidió traer vida al mundo, dando a luz a cinco cachorros en condiciones extremas en Iztapalapa.

Cereza, la guerrera, se sometió a tres cirugías en tan solo 12 días, en una de ellas, entró al quirófano para que le retiraran la piel quemada, y darle una nueva oportunidad de sanar.

Lamentablemente, de los cinco cachorros nacidos, solo Cerezito sobrevivió. Los demás no lograron seguir adelante, pero las circunstancias le permitieron luchar desde sus primeros momentos.

Al cumplir su primer mes de vida, Cerecito simboliza más que un cachorro sobreviviente. Representa la resiliencia, de acuerdo con el refugio de perritos “Huellitas, amor sin fronteras”, mencionó que su crecimiento en estas semanas ha mostrado no solo mejoras físicas, sino también un vínculo especial con quienes lo han acompañado y cuidado.

Su primer mes de vida no solo celebra su supervivencia, sino que también recuerda la fuerza de la naturaleza y el poder del amor y la dedicación humana.

Desmienten abandono de Cereza y Cerecito

En estos días por medio de redes sociales se ha compartido información sobre el supuesto abandono de los perritos, sin embargo, el refugio para perritos “Huellitas, amor sin fronteras”, ya salió a desmentir lo dicho.

“Jamás abandonaríamos a ninguno de nuestros pequeños, los recursos del refugio son escasos, nos cuesta muchos trabajo sacar adelante a cada pequeño, pero eso no significa que los abandonaremos JAMÁS LO HARÍAMOS con ninguno de ellos”, mencionaron en un video compartido en Instagram.