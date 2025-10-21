VIDEO: Detienen a hombre que amenazó con desatar tiroteo en concurrido aeropuerto de EU

El lunes 20 de octubre de 2025, las autoridades en Georgia, Estados Unidos, lograron detener a un hombre armado en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta justo a tiempo para evitar un posible tiroteo. Billy Joe Cagle, de 49 años, había realizado amenazas en redes sociales y se presentó en el aeropuerto con un arma semiautomática y 27 balas.

VIDEO: Detención en 14 minutos: La rápida reacción evita una tragedia en aeropuerto de Atlanta

La familia de Cagle alertó a la policía de Cartersville tras conocer las amenazas publicadas en redes sociales por el hombre, quien, según ellos, padece problemas mentales y debía ser detenido.

“Sabía que tomaba medicamentos y cuando no los toma, comienza a alucinar. Nunca ha dañado a nadie. Estoy sorprendido de que haya ido al aeropuerto”, refirió Scott Nelson, de 49 años de edad, hermano de Billy Joe Cagle.

Arsenal incautado: Rifle AR-15 y 27 balas halladas en la camioneta de Billy Joe Cagle

Billy Joe Cagle quedó arrestado alrededor de las 9:54 horas, tiempo local, del lunes 20 de octubre de 2025 en el interior de la terminal sur de vuelos nacionales, tan sólo 14 minutos después de que los agentes notaron su presencia.

Las cámaras corporales de los policías revelan el momento de la detención, cerca de un punto de inspección. Dos oficiales lo cuestionan, hasta que lo detienen y lo someten en el suelo, para colocarle las esposas en las muñecas.

The mug shot of Billy Joe Cagle, the man accused of threatening to shoot up the Atlanta airport, has been released. pic.twitter.com/FYjWRougDM — Fly Sistah 🪷 (@Fly_Sistah) October 21, 2025

Las autoridades aseguraron que Cagle estacionó su camioneta afuera del aeropuerto. Tras una inspección, encontraron un rifle AR-15 cargado con 27 balas.

Cargos formales: Billy Joe Cagle enfrenta acusaciones por amenazas terroristas y portación ilegal

El alcalde de Atlanta, Andre Dickens, afirmó que “27 o más vidas podrían haberse perdido hoy”. Las autoridades aseguran que la rápida actuación de los oficiales Gibson, Banks y el sargento Jones evitó una tragedia mayor. Cagle enfrenta cargos por amenazas terroristas y posesión ilegal de armas.