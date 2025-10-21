Así es como el FBI usa una prueba rápida de ADN para identificar cadáveres

La Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) y los investigadores en el estado de Tennessee están revolucionando los métodos forenses al utilizar una tecnología que permite analizar ADN sin necesidad de un laboratorio, al emplear una prueba rápida para evaluar el material genético de las personas.

Esta innovación aceleró la identificación de 14 de las 16 personas que perdieron la vida tras una explosión masiva en una planta de explosivos el viernes 10 de octubre de 2025.

Revolución forense: ¿Cómo funciona la tecnología Rapid DNA para analizar el material genético?

A diferencia de las pruebas de ADN comunes donde los especialistas toman una muestra genética de una persona y la llevan a un laboratorio para analizar, el Rapid DNA funciona con un proceso automatizado, el cual puede desarrollar un perfil genético en menos de dos horas a partir de una muestra de saliva, asegura el FBI.

Este sistema portátil prácticamente lleva el laboratorio al lugar del incidente, permitiendo a los investigadores realizar análisis inmediatos sin trasladar las muestras.

Identificación veloz: El Rapid DNA acelera el consuelo de las familias de las 16 víctimas

Antes de usar esta tecnología, los investigadores contaban únicamente con una lista de los empleados presuntamente fallecidos. La aplicación de la prueba rápida de ADN permitió brindar la identificación oficial para la mayoría de las víctimas, brindando así mayor claridad y consuelo a sus familiares en medio de la tragedia.

El proceso de recuperación fue lento debido al riesgo de detonaciones secundarias; los cuerpos sólo pudieron ser hallados cuando las zonas fueron declaradas seguras.

Tragedia en Tennessee: La explosión generó un sismo y los investigadores buscan la causa

La Oficina de Investigaciones de Tennessee solicitó a los familiares muestras de ADN para compararlas con los perfiles genéticos creados tras recuperar los restos.

En total, 16 personas fallecieron y tres resultaron heridas con lesiones menores. La fuerza de la explosión fue tal que generó un sismo de magnitud 1.6, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Los investigadores advierten que determinar la causa podría tomar semanas o meses dada la extensión de la zona afectada.

