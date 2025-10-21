Sanae Takaichi fue electa por el Parlamento de Japón como nueva primera ministra, con lo que es la primera mujer en llegar a dicho cargo en el país asiático.

Este 21 de octubre de 2025, la originaria de la prefectura de Nara, de 64 años de edad, alcanzó 237 votos en la Cámara Baja y 125 en la Cámara Alta, con lo que logró superar la mayoría simple necesaria para obtener el cargo y superó al líder opositor Yoshihiko Noda.

Tras su triunfo en el Parlamento, el Emperador Naruhito la recibió y la nombró formalmente como primera ministra. Su nombramiento llega en un momento complicado para Japón, que enfrenta una baja tasa de natalidad, tensiones geopolíticas y su partido que busca recuperar la confianza de los electores tras escándalos políticos y rivalidades con la extrema derecha.

Sanae Takaichi enfrentará varios retos en su nuevo cargo. |Reuters.

De baterista de Heavy Metal a la oficina de Primera Ministra: El inusual perfil de Sanae Takaichi

Takaichi tuvo una vida poco convencional: fue baterista de heavy metal, breve conductora de televisión y entusiasta del automovilismo. Su inspiración política surgió en los años 80 durante fricciones comerciales entre Estados Unidos y Japón, lo que la llevó a colaborar en la oficina de una congresista estadounidense llamada Patricia Schroeder y descubrir percepciones erróneas sobre Japón en el extranjero, ya que los estadounidenses mezclaban los idiomas y la cocina japonesa, china y coreana.

Giro en lo social: Las propuestas de Takaichi de deducciones para guarderías

Como representante del Partido Liberal Democrático (LDP), Takaichi se ha destacado por su postura conservadora, oponiéndose a leyes que permiten a mujeres casadas conservar su apellido.

Sin embargo, en las recientes elecciones suavizó su discurso, al proponer medidas como deducciones fiscales para guarderías y apoyo para trabajadores domésticos y cuidados, basando sus iniciativas en sus experiencias personales en enfermería y cuidado familiar.

La “Dama de Hierro” de Japón: Posturas conservadoras y la promesa de revivir la Economía de Shinzo Abe

Sanae Takaichi declara que su objetivo es convertirse en la “Dama de Hierro” japonesa﻿, emulando a la icónica Margaret Thatcher, al buscar gobernar con equilibrio y priorizando el interés nacional.

Su llegada representa no sólo es histórica por romper el techo de cristal, sino también un posible giro profundo hacia políticas más duras en temas de defensa y migración.

Ella fue una protegida de Shinzo Abe, el exprimer ministro nipón asesinado en 2022, y promete revivir su política económica, basada en un alto gasto público y crédito barato.

Desafíos inmediatos: Crisis demográfica, presión de la ultraderecha y tensiones geopolíticas

Takaichi debe reconciliar las demandas conservadoras con la necesidad de revitalizar la economía y atender la crisis demográfica, mientras compite con el ascenso del partido de ultraderecha Sanseito que capta votantes conservadores con su lema “Japoneses primero”.

