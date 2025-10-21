“Pasó en 2 segundos": Inusual tornado al norte de París deja un muerto y 10 heridos

Un tornado de gran intensidad azotó Ermont, al norte de París, Francia, el lunes 20 de octubre de 2025, el cual dejó daños severos y un saldo trágico de una persona muerta y al menos diez heridas. El fenómeno natural derribó tres grúas en segundos, destruyó techos y afectó edificios residenciales y así como una clínica en la localidad.

Las autoridades confirmaron que la víctima mortal fue un trabajador de la construcción de 23 años de edad en el lugar de la obra. De los heridos, cuatro se encuentran en estado crítico. Pese al impacto de las grúas, no se reportaron lesionados adicionales en esos puntos. El paso del tornado fue captado en video por testigos.

Testimonios de pesadilla: “Todo voló por los aires en menos de 5 minutos”

Uno de los residentes afectados comentó: relató que el techo de su casa se fue con el tornado, mientras que su automóvil estaba listo para “la chatarra”, mencionó a la cadena local M6. Añadió que su casa había sido remodelada hace dos años, pero ahora quedó destrozada.

Otro vecino relató la velocidad con la que el tornado destruyó mobiliario y ventanas y cómo se refugió con niños pequeños bajo un escalón para protegerse: “Todo voló por los aires. En menos de 5 minutos. Vi las grúas en un lado, viniendo hacia mí”.

Dramatic video footage shows the tornado that ripped through Ermont, just north of Paris, France, earlier this evening, causing cranes to collapse. There are reports of casualties. Credit: Alexandre Coutinho pic.twitter.com/ZR1XzfvYyY — Nahel Belgherze (@WxNB_) October 20, 2025

Agregó que todo el desastre parecía sacado de una pesadilla o de una película estadounidense.” No lo esperaba, no sabía que iba a llover. Pude escuchar truenos. Pasó en 2 segundos”.

Fenómeno insólito: El ministro Laurent Nunez califica el tornado como “súbito y raro” en París

El ministro del Interior, Laurent Nunez, calificó el tornado como una tormenta de “intensidad súbita y rara” y aseguró estar siguiendo de cerca la situación. Además, expresó su apoyo a los funcionarios, rescatistas y residentes afectados por el desastre natural.

ALERTE - Au moins un mort et neuf blessés dont 4 très graves, après le passage d'une violente #tornade dans le Val-d'Oise au nord de Paris.

Les dégâts sont énormes, notamment sur la commune d'Ermont où des grues se sont effondrées, de nombreuses toitures sont arrachées et des… pic.twitter.com/rOWpBSBHac — Infos Françaises (@InfosFrancaises) October 20, 2025

Frecuencia climática: ¿Qué tan común es un tornado en la región de París?

Aunque es raro, suelen pasar tornados en París. Tan solo Francia recibe entre 40 y 50 tornados cada año, pero la mayoría son débiles, no duran demasiado y causan daños mínimos.

