¡Alerta capitalina! Pronostican madrugada fría en alcaldías de la CDMX

La tarde de este martes, 2 de diciembre de 2025, se mantuvo un ambiente cálido a templado en la Ciudad de México (CDMX), sin embargo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que prevalecerá un cielo medio nublado durante el día. La temperatura máxima alcanzó los 24º C, aunque hay alerta en distintas zonas para la noche-madrugada.

No se esperan condiciones significativas para lluvias; solo existe una posibilidad limitada para precipitaciones ligeras aisladas. Los vientos soplarán con dirección del Sur, alcanzando velocidades de 5 a 15 km/h con rachas de hasta 30 km/h.

Esta tarde prevalecerá ambiente #caluroso y cielo medio #nublado, hay condiciones limitadas para #lluvias ligeras aisladas. La madrugada de mañana será #fría en zonas del sur y poniente, ambiente fresco en el valle.



Se recomienda estar atentos al Sistema de Alerta Temprana de la… pic.twitter.com/RY64CAZwts — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 2, 2025

Alerta por frío en la CDMX

La SGIRPC emitió una alerta ante el descenso de temperaturas que ocurrirá durante la noche y la madrugada. La madrugada del miércoles será fría a muy fría en las zonas altas del Sur y Poniente de la capital, mientras que en el resto del Valle prevalecerá un ambiente fresco.

La temperatura mínima oscilará en los 11ºC en las primeras horas del miércoles. Ante este panorama, la dependencia recomienda a la población estar atenta al Sistema de Alerta Temprana.

Guía de prevención en temporada de invierno para la CDMX

Ante la llegada de la temporada invernal, la SGIRPC puso a disposición del público la "Guía de Prevención en Temporada de Invierno". Este documento incluye recomendaciones clave para proteger a las familias durante la época de frío.

La guía detalla medidas específicas para:

Evitar incendios en temporada navideña: Las indicaciones son respecto al manejo de adornos y el árbol de navidad.

Celebrar de forma segura.

Cuidarse de enfermedades respiratorias.

Evitar la intoxicación por monóxido de carbono: Consejos para evitar la exposición a este gas tóxico.

Para esta tarde continuará el ambiente cálido a #templado, cielo medio #nublado, con condiciones limitadas para #lluvias ligeras.



Se recomienda estar atentos al Sistema de Alerta Temprana de la #SGIRPC.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/fHujmkiaHK — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 2, 2025

Cuídate de enfermedades respiratorias

Para evitar contagios y protegerse de los cambios bruscos de temperatura, las autoridades emitieron las siguientes recomendaciones:

