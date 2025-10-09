Tiroteo en Miami, Florida deja a dos policías heridos; atacante está atrincherado

Dos policías resultaron heridos después de que acudieron a atender el reporte de un tiroteo en Miami, Florida, Estados Unidos, este jueves 9 de octubre de 2025.

El Departamento de Policía de Miami acudió al área de la Nortwhest 14th y avenida 15 con la calle 26, donde los agentes establecieron un perímetro por el reporte de diversos disparos de un rifle de alto poder.

Dos oficiales, un hombre y una mujer, recibieron heridas de bala y fueron trasladados al Centro Ryder de Trauma por otros agentes.

Media Staging: A media staging area has been established at NW 17th Avenue and 26th Street and will remain in place until further notice.



All media personnel are asked to avoid the immediate area due to an armed subject who is contained within the area. https://t.co/Irgu4xgd8c — Miami PD (@MiamiPD) October 9, 2025

¿Dónde está el responsable del tiroteo en Miami, Florida?

El responsable del tiroteo de este jueves está atrincherado en el interior de una casa, aseguró Manny Morales, jefe de la policía de Miami.

El oficial detalló que la situación de emergencia inició alrededor de las 7:00 horas de hoy, tiempo local, cuando loso agentes llegaron a atender el reporte de un auto abandonado. Ellos remolcaron el auto, pero minutos después recibieron reportes de disparos en el área cercana.

Entonces fue cuando los agentes vieron a un vehículo con huecos causados por proyectiles “e inmediatamente comenzaron a recibir disparos”, afirmó Morales en conferencia de prensa.