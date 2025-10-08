Lo que comenzó como un intento de asalto en plena vía pública terminó en caos, gritos y hasta los golpes. Una joven mujer logró evitar el robo de su auto de lujo mientras circulaba por las calles de la comuna de Independencia, en Chile.

Un grupo de al menos cuatro delincuentes, la abordó mientras se encontraba en medio del tráfico; sin embargo, el atraco frustrado terminó con uno de los sospechosos atropellado, además de otro detenido luego de ser golpeado por peatones que fueron testigos de lo ocurrido.

¿Cómo sucedió el intento de robo en Independencia?

Este violento episodio sucedió durante la jornada del pasado lunes 6 de octubre de 2025, alrededor de las 17:00 (hora local), sobre la avenida Vivaceta, a unos cuantos metros de Santa María. Conforme a los primeros reportes, cuatro sujetos encapuchados interceptaron a la conductora, la bajaron del vehículo e intentaron huir con la unidad.

Sin embargo, el plan no salió como ellos lo esperaban, la joven mujer logró escapar corriendo, y mientras los ladrones trataban de ingresar al automóvil, uno de ellos fue embestido por otro vehículo que circulaba por la zona, lo que le provocó lesiones graves.

Un segundo implicado en robo frustrado también descendió del auto premium, pero al ver lo sucedido, intentó auxiliar a su cómplice, pero luego huyó, dejando la escena.

Vecinos y transeúntes intervinieron para detener a un delincuente en Independencia

Este intento de asalto generó la rápida reacción de las personas que se encontraban cerca. Algunos vecinos, automovilistas y hasta trabajadores de un autolavado cercano, salieron a ayudar a la conductora y retuvieron al delincuente herido, a quien golpearon antes de entregarlo a los Carabineros (la policía de Chile).

La gente salió a defender, los muchachos del autolavado también ayudaron. Lograron frustrar el robo. Testigo

Mientras que una vecina dijo que los asaltantes incluso intentaron ingresar a una vivienda cercana, pero desistieron por la presión de los testigos: “querían meterse a la casa, pero como estaban apurados se fueron. Seguridad municipal se demoró unos 10 minutos en llegar”.

Intento de robo en Independencia: un detenido y tres prófugos

De acuerdo con información policial, uno de los delincuentes fue trasladado al Hospital San José con heridas de consideración, y posteriormente quedó a disposición del Ministerio Público. La víctima del robo frustrado resultó ilesa, mientras que la Policía Nacional de Chile mantiene operativos para ubicar a los otros tres involucrados.

Este caso enciende la alerta acerca de la ola de robos violentos en la Región Metropolitana, además de que resulta la importancia de la reacción ciudadana y policial ante los delitos urbanos.

