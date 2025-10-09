¡Felices trazos! Subastarán pinturas de Bob Ross para apoyar televisión pública

Después del recorte de más de mil millones de dólares al presupuesto de la televisión y radiodifusión pública, subastarán 30 pinturas de Bob Ross.

Esta subasta, organizada por Bonhams, tiene el objetivo de apoyar operaciones de estaciones de televisión pública, cuyas funcionalidades se han visto afectadas por el recorte al presupuesto federal ordenado por la administración de Donald Trump.

¿Cuándo se subastarán las pinturas de Bob Ross?

Las 30 pinturas originales del icónico artista, Bob Ross, serán subastadas el próximo 11 de noviembre en Los Ángeles, con eventos especiales posteriores en Nueva York, Londres, Boston y hasta en plataformas virtuales.

Información difundida por CNN, cada uno de los fondos recaudados en la venta de estas obras (la mayoría realizadas en emisiones en vivo de PBS), serán destinados a APT y PBS, estaciones afiliadas.

¿Quién era Bob Ross?

Fue un pintor, instructor de arte y conductor de televisión, conocido por su programa “The Joy of Painting” transmitido en Public Broadcasting Service (PBS). El artista realizaba varias de sus obras durante el programa, mientras les daba tips y clases a los televidentes.

Ross murió el 4 de julio de 1995 a los 52 años por complicaciones derivadas de un linfoma.

La subasta a realizarse, busca honrar su legado y fortalecer el apoyo a medios públicos que comparten su misión.