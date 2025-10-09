Tragedia en California: Encuentran cuatro personas muertas en una casa

Autoridades en California encontraron cuatro personas muertas, dentro de un domicilio tras recibir un llamado de emergencia. La alerta se hizo desde la vivienda a la 1:23 de la tarde. Declararon a las víctimas como fallecidas en el lugar.

Abren investigación por cuatro muertos

Según las primeras declaraciones, la policía determinó las muertes como sospechosas y con posible acción criminal. El Departamento de Policía de San Francisco comentó que la evidencia apunta a un caso criminal y aseguró ya se encuentran investigando los hechos.

De acuerdo agencias internacionales, investigadores comenzarán por determinar cómo están relacionadas las cuatro víctimas y la causa de muerte de cada una.

Comunicado oficial Policía de San francisco

Mediante las redes oficiales del Departamento de Policía de San Francisco, se comunicó que ellos respondieron a un llamado de chequeo de bienestar. Informaron que este parece ser un caso aislado y no implica ninguna amenaza para vecinos del lugar.

Igualmente invitaron a que cualquiera que sepa algo de este caso, se comunique directamente con ellos.

Earlier today, SFPD officers responded to the 900 block of Monterey Blvd. regarding a well-being check. Upon arrival, they located 4 unresponsive individuals who were declared deceased on scene.



This appears to be an isolated incident, and there is no general threat to the… pic.twitter.com/2hk1K15JIt — San Francisco Police (@SFPD) October 8, 2025

El Departamento de Policía de San Francisco informó que "parece ser un incidente aislado y no existe una amenaza general para el público".

Además, se dice que los detalles del homicidio del Departamento de Policía de San Francisco son parte de la investigación.

Cabe mencionar que las identidades de los fallecidos no se han dado a conocer.