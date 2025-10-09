Logo InklusionSitio accesible
Tragedia en California: Encuentran cuatro personas muertas en una casa

Autoridades de California encontraron a cuatro personas muertas en una casa ubicada en Monterey Boulevard. ¿Qué determinaron las autoridades?

Encuentran cuatro personas muertas en California
Los cuerpos fueron encontrados en una casa de West Higlands. |Pixabay
Escrito por: Jimena Romero Escamilla

Con información de: Agencias

Autoridades en California encontraron cuatro personas muertas, dentro de un domicilio tras recibir un llamado de emergencia. La alerta se hizo desde la vivienda a la 1:23 de la tarde. Declararon a las víctimas como fallecidas en el lugar.

Abren investigación por cuatro muertos

Según las primeras declaraciones, la policía determinó las muertes como sospechosas y con posible acción criminal. El Departamento de Policía de San Francisco comentó que la evidencia apunta a un caso criminal y aseguró ya se encuentran investigando los hechos.

De acuerdo agencias internacionales, investigadores comenzarán por determinar cómo están relacionadas las cuatro víctimas y la causa de muerte de cada una.

Comunicado oficial Policía de San francisco

Mediante las redes oficiales del Departamento de Policía de San Francisco, se comunicó que ellos respondieron a un llamado de chequeo de bienestar. Informaron que este parece ser un caso aislado y no implica ninguna amenaza para vecinos del lugar.

Igualmente invitaron a que cualquiera que sepa algo de este caso, se comunique directamente con ellos.

El Departamento de Policía de San Francisco informó que “parece ser un incidente aislado y no existe una amenaza general para el público”.

Además, se dice que los detalles del homicidio del Departamento de Policía de San Francisco son parte de la investigación.

Cabe mencionar que las identidades de los fallecidos no se han dado a conocer.

